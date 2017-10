Anastasiades:BM çerçevesinde diyalogun yeniden başlaması için hazırım.Crans-Montana, garantiler ve Türk ordusunun varlığı yüzünden çöktü

Rum lider Nikos Anastasiades, Avrupa Birliği’nin ilke ve değerleri temelinde ve BM Genel Sekreteri’nin (BMGS) çerçeve ve parametreleri doğrultusunda Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla diyalogun yeniden başlaması için hazır olduğunu ifade etti.

Anastasiades, amacının diğer AB ve BM üye ülkelerine benzer normal bir devletin oluşturması olduğunu ve bunu açık ve net bir şekilde BM Genel Sekreteri’ne de ifade ettiğini söyledi.

Lefkoşa’da düzenlenen bir etkinlik sırasında konuşan Anastasiades, müzakerelerin başarısız bir şekilde sonuçlanmasına yol açan İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında yaşanan maceranın yeniden yaşanmaması için ilgili tüm taraflarca iyi bir hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı.

“Yalnız bir topluma değil her iki topluma da önem veriyoruz” şeklinde konuşan Anastasiades, “eğer her iki toplum gelişirse, bu her hangi bir üçüncü ülkeye hizmet etmeyen, Kıbrıslıların menfaatleri temelinde, refah, işbirliği ve barış için güçlü bir temel olacak” dedi. .

Anastasiades, devamla, “eğer Türkiye, iddia ettiği gibi, Kıbrıslı Türklerin güvenliğini garanti etmek istediğini söylüyorsa bunu yapabilir. Türkiye, Kıbrıs’a 60 kilometre bir mesafede bulunuyor. 1974’teki hataları tekrarlamayı kim cesaret edebilir ki? Tabii ki kimse ve Türkiye bunu biliyor” dedi.

Kıbrıs Rum tarafının hem Kıbrıslı Rumların hem de Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını garanti etmek amacıyla bir dizi alternatif yollar ve çözümler sunduğunu ifade eden Anastasiades, aynı zamanda, BM Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin de müdahale edebileceklerine işaret etti.

Anastasiades devamla, statü konun ve Türkiye’nin müdahalesinin sona erdirilmesi ve gerekli şartlarının yaratılması amacıyla Mayıs 2015’den itibaren yoğun bir diyalog başladığını söyledi.

“Maalesef, stratejik bir anlaşmaya gidecek, çağdaş bir devletin refahı için gerekli şartların yaratılması konusundaki bizim niyet ve kararlığımıza rağmen, Crans-Montana’da tüm çabalar çöktü” diyen Nikos Anastasiades bunun, Türkiye’nin garantiler ve müdahale haklarının devam etmesi, adada askeri bir üs kurulması ve Türk ordusun varlığı konusunda ısrar etmesinden dolayı yaşandığını vurguladı.