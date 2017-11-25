Anastasiades, Yunanistan-Mısır-Kıbrıs üçlü işbirliğinin İtalya’nın katılımıyla genişletilmesini önerisi

Rum lider Nikos Anastasiades, üçlü işbirliğinin İtalya’nın katılımıyla daha da genişletilmesi yönünde yaptığı öneri Yunanistan ve Mısır tarafından kabul edildi.

İtalya’nın da Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasındaki üçlü işbirliğine katılacağı bilgilerini değerlendirmesi istenilen Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulides, çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Sarayından yaptığı açılamada, “bundan iki ay önce Cumhurbaşkanı tarafından Yunanistan ve Mısır’a yapılan öneriyle, İtalya’nın da katılımıyla bu üçlü işbirliğinin daha da genişletilmesi kabul edildi” dedi.

Sözcü, İtalya Başbakanının konuyla ilgili olarak bilgilendirildiğini, olumlu yanıt verdiğini ama Salı günü Kıbrıs’ta bulunmasının mümkün olmadığını açıkladı ve buna rağmen 2018 yılının ilk yarısında Girit’te gerçekleştirilecek bir sonraki toplantıda hazır olacağını söyledi.

Sözcü devamla, enerji konularında ve bu üçlü görüşmeleri ilgilendiren diğer konularda AB üyesi ülkeleri ve bölgemizden başka ülkelerin de yer alması çok önemli. Yani bunları çok taraflı görüşmeler olarak genişletilmesi aracılığıyla konuları, bizi ilgilendiren sorunları tartışarak anlamalarını ve ortak eylemlerle daha olumlu sonuçlar alınması sağlayabiliriz” dedi.

Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün üçlü toplantısıyla ilgili olarak Sözcü, bunun, Ürdün Kralı ve Yunanistan Başbakanının da katılımıyla 2018 yılı başlarında yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İtalya, İsrail ile üçlü işbirliğine katılabilir mi sorusuna Christodoulides, “bunun için gerekli altyapı var, 5 Aralıkta bakanlar düzeyinde, Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve İtalya Enerji Bakanları arasında ikinci görüşme gerçekleştirilecek -hatta bu AB yetkili Komiseri huzurunda yapılacak- ve AB’nin de bu müzakerelere aktif olarak katılımını istiyoruz. Dolayısıyla böyle bir gelişmeyle bunun hükümetler düzeyinde gerçekleştirilmesini olanak dışı bırakmıyorum” yanıtı verdi.