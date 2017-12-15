Anastasiades ve Tsipras yeni bir Kıbrıs konferansına gerekli iyi hazırlık olması üzerinde görüş birliğine vardılar

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ve Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Perşembe günü Avrupa Konseyi Zirvesi için bulundukları Brüksel’de bir araya geldiler ve yeni bir Kıbrıs konferansına gerekli iyi hazırlık olması üzerinde görüş birliğine vardılar.

Hükümet Sözcüsü Viktoras Papadopoulos, Başbakan Tsipras’ın Anastasiades’e, Atina’da kısa süre önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşme hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Papadopoulos basına, Anastasiades’in, Yunanistan Başbakanı’nın Türkiye Cumhurbaşkanı’na Kıbrıs sorununun uluslararası yönüyle ilgili duruşunu iletmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Viktoras Papadopoulos, görüşmede Anastasiades ve Tsipras’ın sürekli temas halinde olmaya ve ileri adımlar için eşgüdüm içinde bulunmaları üzerinde görüş birliğine vardıklarını da duyurdu.