Anastasiades ve Cumhurbaşkanı El-Sisi, iş bağlarını ileriye götürmek istiyorlar

Lefkoşa’da pazartesi akşamı düzenlenen Kıbrıs – Mısır İş Forumu’nda konuşan Nicos Anastasiades ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi, iki ülke arasında ticaret ve iş bağlarını daha da ileriye götürmek için ortak iradeleri olduğunu belirttiler.

El-Sisi iki ülke arasında yeni bir iş çerçevesinden bahsederken Anastasiades, Kıbrıs ve Mısır arasındaki bağları daha da artırmak için turizm, ticaret ve yatırım alanlarındaki beklentileri anlattı.

Mısır Cumhurbaşkanı, forumun Kıbrıs ve Mısır arasında işbirliğinin yeni bir çerçevesi olarak düşünüldüğünü, bu toplantının iki ülkenin yararına olacak işbirliğini daha da güçlendirmek için gerçek bir sıçrama tahtası olacağını umduğunu söyledi.

Çevirmen aracılığıyla konuşan El Sisi, iki ülke arasındaki özel dostluğa değindi; “Bu karşılıklı özel dostluğun, ortaklıklarla yatırımlarda, ulaşım ve teknolojide, ayrıca diğer alanlarda faydalı olmasını umduğunu ifade etti.

Hükümetinin, mutlaka iki ülke ve iki halkın yararına olacak, iş adamlarının işbirliğine mani olan her türlü engeli kaldıracağını taahhüt eden Mısır Cumhurbaşkanı, “Mısır, 330 milyar doları aşkın Gayrı Safi Yurt İçi Hasılası’yla umut veren bir piyasa, Orta Doğu ve Afrika’ya açılan bir kapıdır ve bu forumla biz ulaşım ve teknoloji alanlarında işbirliğinin temel taşlarını yerleştirebiliriz” şeklinde konuştu.

Nicos Anastasiades de İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, şahsen kendisinin ve El-Sisi’nin foruma katılmasının, Kıbrıs ve Mısır arasındaki ekonomik bağların artırılması ve güçlendirilmesine, ayrıca Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır’ın üç yönlü işbirliğine yönelik önemli ve güçlü somut bir ispatı olduğuna dikkati çekti.

Anastasiades “ve bu sadece bizim ekonomik ve yatırım işbirliğimizle ilgili önemli ilerleme olan enerji pastasındaki gelişme değil, öncelikle enerjinin bölge düzeyinde daha fazla işbirliği için bir katalizör olacağı, olması gerektiğine yönelik ortak inancımızdır” dedi.

Nicos Anastasiades, iki ülkenin imzalanan 38’den fazla anlaşmayla, karşılıklı sözleşmeli bir işbirliği olduğunu, kendilerinin işbirliğini güçlendirmeye yönelik ortak iradeleri esasında bu çerçevenin daimi olarak zenginleştirecek iş ve yatırım faaliyetlerinde yeni fırsatlar sunacağını vurguladı.

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Tarek Kabeel de İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, hükümetinin Kıbrıs iş dünyasının Mısır’da iş fırsatları keşfetmesini destekleyeceğini ve kolaylaştıracağını bildirdi.

Mısır’ın Kıbrıs’a plastik ürünler, balık, gemi yedek parçaları ve seramik ürünleri dâhil ihracatının yıllık olarak bu yıl %88’i arttığını anlatan Kabeel, Kıbrıs’ın Mısır’a ihracatının, 2016’nın ilgili dönemiyle karşılaştırıldığında %147 artarak 2017’de 20 milyon doları bulduğunu kaydetti.

Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Phidias Pilides de konuşmasında, Kıbrıs ve Mısır arasındaki ticari bağların, gelece vaat eden beklentiler gösterdiğine, Oda’nın Enerji, Ticaret, Turizm, Gemicilik, İnşaat ve Yatırım alanlarında ekonomik bağların derinleştirilmesine özellikle önem verdiğine işaret etti.

Pilides, gıda ulaşımı için iki ülke arasında deniz bağlantıları, gemi seferleri, ortak turist tur paketleri oluşturarak turizmde büyüme için büyük beklentiler bulunduğunu belirtti.