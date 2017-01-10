Anastasiades ve Akıncı Cenevre’de Güvenlik ve Garantiler konusunda beyin fırtınası oturumu yaptı

Kıbrıslı liderler Nicos Anastasiades ve Mustafa Akıncı Cenevre’deki BM Merkezi Palais des Nations da BM gözetiminde Güvenlik ve Garantiler konusunda bir beyin fırtınası toplantısı yaptı.

Görüşmeye Kıbrıs Rum tarafından müzakereci Andreas Mavroyiannis, Anastasiades’in Diplomatik Ofis Müdür ile Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulides de katıldı.

Bu akşam İsviçre hükümeti Cenevre’deki iki tarafın heyetlerine, Cenevre’de bulunan Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumu siyasi parti temsilcilerine bir akşam yemeği verecek.

Kasım 2016’da İsviçre’nin Mont Pelerin kasabasındaki iki tur müzakereden sonra Anastasiades ve Akıncı 1 Aralık 2016’da kendilerinin ve müzakerecilerinin önce Lefkoşa’da sonra 9-11 Ocak 2017 tarihleri arasında da Cenevre’de müzakerelerine devam edeceklerini, 12 Ocak’ta da Kıbrıs konusunda Güvenlik ve Garantiler konusunun görüşülecek bir uluslararası Konferans düzenlenmesine karar vermişlerdi