Anastasiades Türkiye’nin Kıbrıs’ın MEB’indeki eylemlerini AB liderler zirvesinde gündeme getirecek

Rum lider Nikos Anastasiades, 23 Şubat tarihinde Brüksel’de yapılacak olan olağanüstü (gayrı resmi) AB liderler zirvesi sırasında Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) eylemlerini gündeme getireceğini belirtti.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’nin NAVTEX talimatını 10 Mart tarihine kadar yenilenmesi ışığında Anastasiades’in başkanlığında salı günü Başkanlık Sarayında bir toplantı yapıldı.

Bu arada, Kıbrıs Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (JRCC) yayımladığı NAVTEX talimatına göre, Türkiye’nin NAVTEX talimatında Münhasır Ekonomik Bölge, kıta sahanlığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin arama ve kurtarma bölgesinde yetkisiz ve yasadışı faaliyetlere dikkat çekiliyor.

JRCC’ye göre, “söz konusu eylem yasadışı, uluslararası hukuka aykırı, deniz güvenliği yöntemlerini olumsuz bir şekilde etkiliyor ve aynı zamanda, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasaları uyarınca cezai bir suç teşkil ediyor” denildi.