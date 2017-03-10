Anastasiades – Tsipras görüşmesine beş konu hakim oldu

Rum lider Nikos Anastasiades ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras arasında Brüksel’de Cuma günü gerçekleştirilen görüşmeye beş konu hakim oldu. Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulies, görüşmenin çok üretici bir hava içinde geçtiği değerlendirmesinde bulundu.

Christodoulides açıklamasında ” Anastasiades her şeyden önce karşı tarafı Kıbrıs konusunda ortaya çıkan son durum üzerine bilgilendirdi. Anastasiades, Türk tarafının diyaloğa katılmama kararından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, diyaloğun en erken zamanda yeniden başlaması dileğinde bulunarak, kendisinin bunun için hazır olduğunu teyit etti”.

“Devamla, Yunanistan Başbakanı, Yunanistan-Türkiye ilişkileri konusunda bilgilendirmede bulunarak, Türkiye`nin iç durumu, önümüzdeki referandum ve bunun Türk hükümetinin tavırlarını nasıl etkilediği konusunda görüş teatisi gerçekleştirildi”.

“Ayrıca, AB Konseyi gündemindeki önemli konular ve AB`nin geleceğiyle ilgili konular tartışıldı”.

“Daha sonra, Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail, Mısır gibi diğer komşu ülkeler arasında üçlü görüşmeler tartışıldı. Çok yakında, Mayıs gibi, Yunanistan`da yapılacak yeni bir üçlü görüşme de ele alındı. Son olarak, Güney Devletler toplantısına değinildi. Bildiğiniz gibi, bir sonraki Toplantı, Nisanın ilk yarısında İspanya`da gerçekleştirilecek ve Güney Devletler Toplantısında ele alınacak konuların görüş alışverişi ve koordinasyonu yapıldı” diye konuştu.