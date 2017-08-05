Anastasiades: Kıbrıs’ta üçüncü taraflardan kurtulma zamanı

Güeny Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades üçüncü tarafların varlığından ve üçüncü tarafların Kıbrıs’ı kontrol etmesini isteyenlerden kurtulma zamanı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı garantiler sisteminin ve Türkiye’nin müdahale hakkının devam edeceği, devamlı bir askeri üs ve her zaman adada Türk askerlerinin varlığını içeren bir çözümü kimin kabul edeceğini sordu.

Anastasiades esnek olunabilecek konular olduğunu, bir de kabul etme ve toleransın ötesine giden meseleler olduğunu söyledi. Bir etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Kıbrıs sorunu ile ilgili çıkmazda tüm sorumluluğun Türkiye’ye ait olduğunu vurguladı.

Anastasiades Türkiye’nin tavrının uzlaşmaz olduğunu ve hiç bir Kıbrıslı Rumun bunu kabul edemeyeceğini söyledi. Her iki toplum için güvenlik gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı bir tarafın güvenliğinin diğer taraf için tehdit oluşturmaması gerektiğini ifade etti.