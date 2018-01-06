Anastasiades: Kıbrıslı Türklerin ‘seçimleri’nin sonuçları barış çabalarının ilerlemesini etkileyecek

Güney Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, KKTC’de pazar günü yapılacak olan ‘parlamento seçimleri’nin sonuçlarının ve ortaya çıkacak olan siyasi görünümün, 1974’ten bu yana bölünmüş olan ülkenin yeniden birleşmesine yönelik barış çabalarının ilerlemesine yansıyacağını belirtti.

Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) bir demeç veren Anastasiades, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun pazartesi günü yapılması planlanan üst düzey üçlü (Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail) toplantıya katılmayı ertelemesinin, Lefkoşa’nın Kudüs’le ilgili tutumundan kaynaklandığına ilişkin basında çıkan haberleri reddetti. “Bizim görüşümüz ve genelde Yunanistan’ın ve Avrupa’nın görüşü Netanyahu tarafından çok iyi bilinmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı, kendisinin İsrail Başbakanı Netanyahu ile mükemmel ilişkileri bulunduğunu, ofisinde kendisini Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ve İsrail Başbakanı Netanyahu’ya bağlayan iki doğrudan hat bulunduğunu kaydetti.

Yeni Kıbrıs Türk yönetiminin Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’yla farklı yaklaşımı olmasının, barış süreci üzerinde etkisi olup olmayacağı sorusuna Cumhurbaşkanı Anastasiades, “Bu seçimler yasadışıdır. Oluşacak yönetimin sürece istekliliği bir rol oynayacaktır, ancak Kıbrıs sorununu müzakere eden sözde başbakan değildir. Müzakere eden Kıbrıs Türk toplumunun seçilmiş lideridir” yanıtını verdi.

Şüphesiz (yeni yönetimde) partilerin çoğunluğunun müzakere ettiğimiz çözüm şekline karşı olması halinde bu Kıbrıs Türk toplumu liderinin istekliliğini etkileyebileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Kıbrıs Türk toplumu üzerinde maalesef olumsuz etkili olabilecek bir başka faktörün de, Türkiye’nin çeşitli yollarla, Kıbrıs Türk toplumunu kontrol etmek için uygulayacağı baskılar olabileceğini söyledi.

“KKTC’deki seçim sonucunun ve Kıbrıs Türk toplumunda ortaya çıkacak siyasi görünümün yolunun gelecekteki her türlü müzakerede süreci etkileyecektir” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı, Netanyahu’nun Pazartesi günkü Üçlü Görüşme için Kıbrıs ziyaretini ertelemesiyle ilgili basında çıkan haberleri yorumlarken, Netanyahu’nun, Knesset’ teki önemli bir oylama nedeniyle Üçlü Toplantıya katılamadığını bildirdi.

Şimdi Üçlü Görüşme için Ocak’ta hem kendisine hem de Tsipras’a uyacak yeni bir tarih belirlemeye çalıştıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Anastasiades, Kıbrıs’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 28 Ocak’ta yapılacağını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün arasındaki Üçlü Toplantının da 16 Ocak’ta yapılacağını, oluşturulan ilişkilere bağlı olarak Yunanistan ve İsrail arasındaki Üçlü Toplantının daha sonra olabileceğini kaydetmenin de önemli olduğunu vurguladı.

Kudüs konusunda da Nicos Anastasiades, Netanyahu’nun Kıbrıs’ın, Yunanistan’ın ve genelde Avrupa’nın görüşünü çok iyi bildiğini, dolayısıyla kendilerinin duruşunun bir sürpriz olmadığına, AB görüşlerine karşı hareket edemeyeceklerine dikkat çekti. Aynı zamanda Netanyahu’nun kendilerinin Arap ülkeleri ve Filistin ile mükemmel ve dost ilişkilerini anladığını, kendilerinin birçok konuda, ilkeli görüşü koruyarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak isimlendirmek yerine daha önemli bir rol oynayabileceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı, “Sanırım böyle yıllanmış bir sorunu çözmenin yolu bu değildir. Dolayısıyla Sayın Netanyahu, eğer biz Başkan Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması kararının lehine oy kullansaydık daha mutlu olmazdı” şeklinde konuştu ve bu konunun Netanyahu’nun Kıbrıs ziyaretini ertelemesi kararında hiçbir rolü bulunmadığını vurguladı.

Konuyu görüşmek için Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yapıp yapmadığı sorusuna Anastasiades, diplomatik ofis müdürünün bu konuda İsrailli mevkidaşıyla temas ettiği yanıtını verdi.

Riyad’a Kıbrıs’ın ilk Cumhurbaşkanı’nın ziyareti olarak yaptığı resmi ziyaretiyle ilgili olarak da Nicos Anastasiades, bu ziyaretin gerçekten, özellikle Kıbrıs halkının ve Suudi Arabistan dostlarının lehine tarihi bir ziyaret olduğunu, çünkü bir AB üyesi devletin, kendilerinin diğer dost ülkelerle yaptığı gibi, AB’la ilişkilerle veya bölgeyle, bölgenin güvenliği açısından ilişkilerle ilgili kararlara katkıda bulunabileceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Anastasiades, Suudi Arabistan’ın 1960’tan 1963’e kadar ve 2015’te Kıbrıs’a akredite, Atina’da yeni bir büyükelçisi olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı, üç önemli anlaşma imzalandığını, en önemlisinin belki de çifte vergilendirmeden kaçınılması anlaşması olduğunu, diğer iki anlaşmanın da sivil havacılık yürütme programı ve iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişareyle ilgili bir mutabakat zaptı olduğunu anlattı.

İki ülkenin şimdi aralarında hava bağlantısını artırma üzerinde çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Anastasiades, iki ülke hükümetlerinin ikili ilişkileri derinleştirmeye ve yoğunlaştırmaya karar verdiklerini bildirdi.