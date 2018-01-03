Anastasiades Kıbrıs’ın Suudi Arabistan Fahri Konsolosunun ‘yararlı görevini’ övdü

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Suudi Arabistan Krallığı Fahri Konsolosu Mohamed Abdulkader Al Fadl’ın iki ülke arasındaki ilişkileri artırmadaki ‘yararlı görevini’ övdü.

Suudi Arabistan’a resmi bir ziyarette bulunan Anastasiades, Çarşamba günü Riyad’da düzenlenen törenle Mohamed Abdulkader Al Fadl’a, yirmi yıla yakın bir süre Kıbrıs Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı arasında ilişkilerin daha da gelişmesindeki çok değerli çalışmalarından dolayı Üstün Başarı Madalyası taktı.

Yapılan basın açıklamasına göre Anastasiades törende yaptığı konuşmada, Al Fadl’ın San Francisco Üniversitesi’ndeki eğitimi zamanından başlayarak iş hayatındaki uzun ve seçkin kariyeriyle, Horizon Investment Şirketi ve Al Fadl Grubu Başkanı olarak zor ve sadakatli bir çalışması olduğunu anlattı.

Nicos Anastasiades, “Suudi Arabistan Krallığı’nda daha yakın geçmişe kadar diplomatik bir misyonunuz olmasa da Kıbrıs’ın Fahri Konsolosu olma zorluğunu üstlendiniz. Ondan sonra Suudi Arabistan’la Kıbrıs ilişkilerini ileriye götürmek için bıkıp usanmadan etkili bir şekilde çalıştınız” dedi.

Konsolosun bu yıllar içerisinde Suudi Arabistan’da yaşayan Kıbrıslılarla ilgili sorunlarının üzerine eğilme ve çözmede, turizmi tanıtmada ve iş ilişkilerinde katkısının paha biçilmez olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, “Tüm yaptıklarınızdan dolayı sevgili Mohamed, Hükümet ve Kıbrıs halkı size gerçekten müteşekkirdir” dedi.

Anastasiades, geçen yıllar içerisinde, Kıbrıs ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri ilerletmede uzun mesafeler aldıklarını vurguladı; konuşmasında Kıbrıs’ın Riyad’la diplomatik ilişki kurulmasına değindi ve resmi ziyaretinin, ilk ziyaret olması bakımından tarihi bir ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs’ın Suudi Arabistan’da yıllardan beri başarıyla faaliyet gösteren Kıbrıslı şirketler aracılığıyla Suudi Arabistan’ın dönüşümsel ‘Vizyon 2030’una katkıda bulunmayı arzuladığını da belirtti.

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Anastasiades Kıbrıs’ın Suudi Arabistan Fahri Konsolosunun ‘yararlı görevini’ övdü

Nicos Anastasiades, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Suudi Arabistan Krallığı Fahri Konsolosu Mohamed Abdulkader Al Fadl’ın iki ülke arasındaki ilişkileri artırmadaki ‘yararlı görevini’ övdü.

Suudi Arabistan’a resmi bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Anastasiades, Çarşamba günü Riyad’da düzenlenen törenle Mohamed Abdulkader Al Fadl’a, yirmi yıla yakın bir süre Kıbrıs Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı arasında ilişkilerin daha da gelişmesindeki çok değerli çalışmalarından dolayı Üstün Başarı Madalyası taktı.

Yapılan basın açıklamasına göre Anastasiades törende yaptığı konuşmada, Al Fadl’ın San Francisco Üniversitesi’ndeki eğitimi zamanından başlayarak iş hayatındaki uzun ve seçkin kariyeriyle, Horizon Investment Şirketi ve Al Fadl Grubu Başkanı olarak zor ve sadakatli bir çalışması olduğunu anlattı.

Nicos Anastasiades, “Suudi Arabistan Krallığı’nda daha yakın geçmişe kadar diplomatik bir misyonunuz olmasa da Kıbrıs’ın Fahri Konsolosu olma zorluğunu üstlendiniz. Ondan sonra Suudi Arabistan’la Kıbrıs ilişkilerini ileriye götürmek için bıkıp usanmadan etkili bir şekilde çalıştınız” dedi.

Konsolosun bu yıllar içerisinde Suudi Arabistan’da yaşayan Kıbrıslılarla ilgili sorunlarının üzerine eğilme ve çözmede, turizmi tanıtmada ve iş ilişkilerinde katkısının paha biçilmez olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, “Tüm yaptıklarınızdan dolayı sevgili Mohamed, Hükümet ve Kıbrıs halkı size gerçekten müteşekkirdir” dedi.

Anastasiades, geçen yıllar içerisinde, Kıbrıs ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri ilerletmede uzun mesafeler aldıklarını vurguladı; konuşmasında Kıbrıs’ın Riyad’la diplomatik ilişki kurulmasına değindi ve resmi ziyaretinin, ilk ziyaret olması bakımından tarihi bir ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs’ın Suudi Arabistan’da yıllardan beri başarıyla faaliyet gösteren Kıbrıslı şirketler aracılığıyla Suudi Arabistan’ın dönüşümsel ‘Vizyon 2030’una katkıda bulunmayı arzuladığını da belirtti.

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Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri: Suudi Arabistan ve Kıbrıs arasındaki ilişkiler artıyor

Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Abdul Latif Bin Rashid Al Zayani, Suudi Arabistan ve Kıbrıs arasındaki ilişkilerin Nicos Anastasiades liderliğinde daha da arttığını söyledi.

Yapılan açıklamaya göre, Nicos Anastasiades çarşamba günü (bugün) Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Al Zayani ile bir araya geldi. Genel Sekreter Cumhurbaşkanı Anastasiades’e, Kıbrıs’ın Avrupa Birliği içerisinde Suudi Arabistan’a yönelik görüşünü korumasından dolayı teşekkür etti.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides ve Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulides ile diğer yetkililer katıldı.

Riyad’a giden Cumhurbaşkanı Anastasiades, Suudi Arabistan’ı resmen ziyaret eden ilk Kıbrıs Cumhurbaşkanı oluyor.