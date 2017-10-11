Anastasiades: Kıbrıs sorununa barışçıl araçlarla bir çözüm bulunmasında ısrarlıyım.2018 seçimlerinin ardından Kıbrıs sorununda yeni bir çaba başlayacak

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için yegâne yolun barışçıl diyalog yolu olduğunu ve şahsen konu üzerinde ısrarlı olduğunu belirtti.

“Mağusa’nın Anma Günü” etkinliğinde konuşan Anastasiades, “herhangi bir taviz, herhangi bir uzlaşma için sınır var” dedi.

Anastasiades, Mağusa kentindeki durumunun “mantık dışı/absürt” bir durum olduğunu ifade ederek, Mağusa’nın “gayrimeskûn, rehine bir kent” olduğunu ve Mağusa’nın Ankara’nın siyasi şantaj tercihlerinde bir piyon olduğunu iddia etti.

“Bunu asla kabul etmedik ve etmeyeceğiz” şeklinde konuşan Nikos Anastasiades, “Mağusa’nın kendi yasal sakinlerine iade edilmesine kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz ve Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan her müzakerelerde bir anahtar hedef olacak” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, “Eğer Türkiye beyan ettiği gibi, istekli ve iyi niyetli idiyse Maraş’ın BM yönetiminde iade edilmesinin iyi niyetinin ilk işareti olacaktı” dedi.

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Anastasiades: 2018 seçimlerinin ardından Kıbrıs sorununda yeni bir çaba başlayacak

Nikos Anastasiades, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasına kadar çalışmalarına devam edeceğini, 2018 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yeni bir çabanın başlayacağından emin olduğunu ifade etti.

Anastasiades, çözüm için yeni bir konferans öncesinde yapılacak yeni çalışmalar için gerekli hazırlığın yapılacağı umudunu ifade ederek BM Genel Sekreteri’ne yanlış bilgi vererek son çabanın çıkmazla sonuçlanmasına neden olanları da uyardı.

Sözde Güzelyurt belediyesi ve halkı tarafından Astromeritis köyünde pazar günü düzenlenen anti işgal etkinliğinde bir konuşma yapan Anastasiades, Kuzey Kıbrıs’ı İslamlaştırmak amacıyla yapılan çalışmalara atıfta bulunarak Kıbrıslı Türklerin de Kıbrıs Türk toplumunun demografik kimliğini tedricen değiştirmeyi amaçlayan girişimlerden şikâyet ettiklerini söyledi.

Türkiye’nin, kuzey Kıbrıs’taki bölgelere eğitim, gençlik ve dini konuları izlemek amacıyla komiserler tayin ettiğini ifade eden Nikos Anastasiades, Türk tarafı, eğer iyi niyetle hareket edip eski anlaşmalara bağlı kalsaydı, Güzelyurt’un koruyucu azizi olan Agios Mamas’a adanmış kilisede ayin yapılmasını yasaklamayacaktı dedi.

Anastasiades, devamla, Omorfo’nun Kıbrıs Rum yönetimi altında olmamasını kabul etmeyeceğini de söyledi.

Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması ile ilgili müzakerelerin yeniden başlayacağına işaret eden Anastasiades, Kıbrıs Rum tarafının Birleşmiş Milletlerin ilkeleri ve Avrupa müktesebatı çerçevesinde bir çözümün bulunmasına kadar barışçıl diyaloga devam edilmesi için çalıştığını, bunda ısrar ettiğini ve ısrar etmeye devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Anastasiades, 2018 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeni bir fırsatın yaratılacağından emin olduğunu da vurguladı.