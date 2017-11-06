Anastasiades: Kıbrıs Rum tarafı müzakerelerin hemen başlamasına hazır  

Rum lider Nikos Anastasiades, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan müzakerelerin hemen başlamasına hazır olduğunu ifade ederek yeni bir Kıbrıs Konferansının yer alması için hazırlık yapılmasının önemine işaret etti.

Pazar günü düzenlenen bir anma töreninde konuşan Anastasiades, Kıbrıs hükümetinin tüm kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesine kadar çalışmalarına devam edeceğini de vurguladı.

Anastasiades, Türkiye’nin adada müdahale haklarının devamı etmesi ile adada Türk askeri üssünün tesis edilmesi konusundaki “mantıksız” pozisyonu üzerindeki ısrarı, Kıbrıs Rum tarafınca kabulü tasavvur edilemeyecek pozisyonlar olduğunu söyledi.

“Böyle talepleri asla kabul etmeyeceğiz” diyen Nikos Anastasiades, böyle talepleri Kıbrıs sorununun çözüm önerisinin bir parçası olarak da Kıbrıslılara sunmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıslı Türklerin endişelerine de önem verdiğine işaret eden Anastasiades, Kıbrıslı Türklerin de uygun davranmaları gerektiğini belirtti.

Yaz döneminde, Kıbrıs sorunundaki son çözüm çabalarına değinen Anastasiades, hem yurtiçi hem de yurtdışındaki insanların Türkiye’nin uzlaşmaz ve olumsuz bir politika takip ettiğini anlamaları gerektiğini söyledi.

Anastasiades, İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında yer alan müzakerelerin başarısız bir şekilde sonuçlanmasından Türkiye’nin sorumlu olduğunu da tekrarladı.

Anastasiades, hem BM hem de yabancı mevkidaşlarına Kıbrıs Rum tarafının müzakerelerin hemen başlamasına hazır olduğunu açık ve net bir şekilde aktardığını söyledi ve uluslararası bir konferansın yer alması için kapsamlı bir hazırlık yapılmasının önemine işaret etti.

Anastasiades, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için ilgili tarafların gerekli siyasi irade ve kararlılığı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Kayıp kişilerin ailelerine hitaben ise Nikos Anastasiades, kayıp kişiler konusunun Kıbrıs hükümeti için önemli bir öncellik olduğunu belirterek, “Türkiye’nin konu üzerindeki kabul edilmez davranışının sona erdirilmesi amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Kıbrıs hükümetinin BM ve uluslararası toplum nezdinde Ankara’nın kayıp kişiler konusundaki ahlaki ve hukuki sorumluluğunun altını çizerek Türkiye’ye baskı yapılmasını istemeye devam edeceğine işaret eden Anastasiades, Kayıp Kişiler Komitesi’nin çalışmalarını desteklemeyi sürdüreceğini de vurguladı.