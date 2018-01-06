Anastasiades: Kıbrıs-İsrail ilişkileri ‘bir stratejik seçenektir’

Güney Kıbrıs Cumhurbakanı Nicos Anastasiades, Kıbrıs sorununa kapsamlı, uygulanabilir ve adil bir çözüm için devam eden çabaları İsrail devleti hükümetinin güçlü biçimde desteklemesinden duyduğu derin memnuniyeti ifade etti; Kıbrıs ve İsrail arasındaki ilişkilerin ‘bir stratejik seçenek’ olduğunu belirtti.

Enformasyon Dairesi’nin haberine göre, Anastasiades Cuma günü İsrail’in Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçisi’nin güven mektubunu kabul etti.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı, iki ülke ve Yunanistan arasındaki üçlü işbirliğinden söz etti; bu işbirliğinin bölgesel işbirliğinin bir sonucu olarak faydalarının denendiği akılcı bir örnek olduğunu vurguladı.

Anastasiades, Kıbrıs’ın üçlü ilişkileri daha da artırıp geliştirmek için çalışmasını sürdürmeye kararlı olduğunu tekrarladı, ‘İnsandan İnsana Köprü Kurmak’ temalı 4’üncü Üçlü Zirveye Lefkoşa’da en kısa sürede ev sahipliği yapmayı beklediğini bildirdi.

Nicos Anastasiades, enerji işbirliği konusunda da Kıbrıs ve İsrail’in EastMed Boru Hattı’yla EuroAsia boru ara parka projelerinin uygulanmasını görüşmekte ve ilerletmekte olduklarına değindi; “Bu projeler ülkelerimizi Avrupa kıtasıyla bağlayacak, AB’nin enerji kaynakları ve yolları çeşitliliği politikasına katkıda bulunacak, enerji tecritimizi kaldıracak ve bölgedeki rolümüzü ve önemimizi artıracaktır” dedi.

Kıbrıs’ta çözümle ilgili son çabalardan söz eden Cumhurbaşkanı, Lefkoşa’nın BM Genel Sekreteri’nin oluşturduğu çerçeve içerisinde Türkiye’nin müzakereye isteksiz olmasını, özellikle Türkiye’nin Güvenlik ve Garantiler ana faslındaki uzlaşmaz tutumunu büyük esefle karşıladığını söyledi.

Bunun, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ta garantiler, askerler ve müdahale haklarının korunması üzerinde Ankara’nın ısrarıyla birlikte İsviçre’nin Crans Montana kasabasında Kıbrıs’la ilgili Konferans sırasına olumlu bir sonuca varılmasına izin vermediğinin altını çizen Anastasiades,

“Sürecin en önemli noktasında Türkiye’den akılcı bir şekilde bir çözümü taahhüt ettiğini ispatlaması istenirken onu sadece bilinen kabul edilmez görüşlerini tekrarlaması oldukça esef vericidir” şekinde konuştu.

Nicos Anastasiades, soruna tam bir çözüm bulunmasıyla ilgili sağlam beklentiler yaratmak için Kıbrıs’ın AB üyesi bir ülke olarak taleplerin Kıbrıs’ın yetkisinde olmayan Türkiye’nin uzlaşmaz tutumunu, özellikle güvenlik ve garantiler alanlarında yeniden gözden geçireceğini umduğunu belirtti.

İsrail’le ikili ilişkilerin şu anda her zamankinden daha fazla en üst noktada bulunduğunu, enerji, teknoloji ve yenilik, iletişim, savunma, güvenlik, sivil koruma, çevre, sağlık, turizm ve kültür alanında işbirliği olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği ve İsrail arasındaki ilişkilerle ilgili olarak da Kıbrıs’ın daha sistematik siyasi diyaloğa yönelik bir çalışmayı ve AB-İsrail işbirliğinin ana alanlarının artırılmasını desteklediğini bildirdi.

Nicos Anastasiades, ekonomi konusunda da Kıbrıs’ın,%4’e yakın büyüme oranıyla AB içerisinde en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduğunu, ülkenin büyüme oranının gelecek yıllarda da benzeri düzeyde kalmasının umulduğunu kaydetti.

Büyükelçi Revel de törende yaptığı konuşmada, iki ülke arasında son yıllarda ikili ilişkilerin ve stratejik işbirliğinin benzersiz bir statüye ulaştığını, İsrail ve Kıbrıs’ın demokrasi, hoşgörü, özgürlük ve adalet ahlaki değerlerine saygı konusunda ortak görüşleri olduğunu, her iki ülkenin de gelecek nesillerin faydalanabileceği kalıcı barış vizyonunu paylaştıklarını belirtti.

Revel, İsrail ve Kıbrıs’ın, gelecek için benzer vizyonu paylaştıkları bölgedeki diğer ülkelerle birlikte istikrar, güvenlik ve rafahın gelişmesi için anlamlı bir çerçeve oluşturabileceklerine dikkati çekti.

İsrail Büyükelçisi ekonomik alanda da iki ülkenin gelecekte gelişim için daha büyük potansiyelle dinamik ticari ve iş ilişkileri olacağını söyledi; “Doğu Akdeniz’deki önemli doğal gaz kaynaklarının işbirliği için daha fazla potansiyel sağlıyor. Turizm, teknoloji ve yenilikte de fırsatlar bulunuyor” dedi.

Kha