Anastasiades Kasım’da Kıbrıs’ta Mısır Cumhurbaşkanı ve Yunanistan Başbakanı ile biraraya gelecek Reviewed by Momizat on . Rum lider Nicos Anastasiades Kasım'da Lefkoşa'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El Sisi ve Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ile üçlü bir görüşme yapacak. K Rum lider Nicos Anastasiades Kasım'da Lefkoşa'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El Sisi ve Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ile üçlü bir görüşme yapacak. K Rating: 0
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Anastasiades Kasım’da Kıbrıs’ta Mısır Cumhurbaşkanı ve Yunanistan Başbakanı ile biraraya gelecek

Haber Tarihi:: 13 Ağustos 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Rum lider Nicos Anastasiades Kasım’da Lefkoşa’da Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El Sisi ve Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ile üçlü bir görüşme yapacak. Konuya ilişkin açıklama Rum Dışişleri Bakanı Kasoulides tarafından Ahram Al Arabi dergisine yapıldı.

Bakan Ahram Al Arabi’ye yaptığı açıklamada üç liderin bölgesel gelişmeleri ve üç ülke arasındaki ekonomik ve siyasi işbirliğini ele alacaklarını söyledi. Lefkoşa’da yapılacak görüşme üç lider arasındaki beşinci görüşme olacak.

Dışişleri Bakanı Kasoulides, açıklamasında Kıbrıs’ın Mısır’ın terörizme karşı verdiği mücadeleyi desteklediğini vurguladı.

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