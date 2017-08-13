Anastasiades Kasım’da Kıbrıs’ta Mısır Cumhurbaşkanı ve Yunanistan Başbakanı ile biraraya gelecek Reviewed by Momizat on Ağu 13 . Rum lider Nicos Anastasiades Kasım'da Lefkoşa'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El Sisi ve Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ile üçlü bir görüşme yapacak. K Rum lider Nicos Anastasiades Kasım'da Lefkoşa'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El Sisi ve Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ile üçlü bir görüşme yapacak. K Rating: 0