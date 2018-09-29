Anastasiades Guterres ile yaptığı görüşmeden sonra açıklamalarda bulundu…Guterres’in belirlediği çerçevede Kıbrıs’ta diyaloğa hazırız

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunarak, BM’nin taraflara yardımcı olmaya devam ettiğini ve BMGS’in Bayan Jane Holl Lute’nin raporunu aldıktan sonra her iki tarafla istişarelerde bulunarak gelecek adımlar üzerine karar alacağını söyledi.

Anastasiades- Guterres görüşmesi yaklaşık 20 dakika sürdü ve görüşmeye BMGS ile Anastasiades dâhil, Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, hükümet sözcüsü Prodromos Prodromou, Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, Kıbrıs’ın BM Daimi temsilcisi Büyükelçi Kornilios Kornilou ve Cumhurbaşkanı’nın danışmanı Pantelis Pantelides katıldı.

Görüşmeye BM adına, Bayan Lute ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri`nin (BMGS) Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Bayan Rosemary DiCarlo katıldı.

Guterres ile yaptığı görüşmeyi “önemli” olarak niteleyen Nikos Anastasiades, BMGS’ne Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorunundaki görüşlerini aktardığını ifade ederek “Kıbrıs sorununa BM kararları ve topluluk müktesebatı temelinde en yakın zamanda bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin yeniden başlaması için BM ile işbirliğinde bulunmamız konusunda kararlılığımızı ve hazırlığımızı ifade ettim” dedi.

Anastasiades, “amacımız görüşmenin yeni bir düzeyde yer alması; işlevsellik, canlılık ve süreyi sağlamak ve bunun anakronistik garantilerden veya işgalci bir ordunun varlığından tamamen olmadan gerçekleşmesidir” dedi.

“Yeni bir yoğun süreci, hem BM kararları, hem topluluk müktesebatı, hem bugüne kadar kaydedilen ilerleme hem de 4 Temmuz 2017 tarihindeki BM Genel Sekreteri’nin altı noktası temelinde başlamasının önemine işaret eden Nikos Anastasiades, yeni bir çabanın başarılı olması amacıyla “hem Kıbrıs Türk tarafı hem de Türkiye’nin Kıbrıs Rum tarafının yaptığı gibi; BMGS’nin altı noktası üzerine yazılı bir şekilde görüşlerini sunmaları gerekir” dedi.

Anastasiades, yeni bir başarısızlık yaşamamak amacıyla “BM Genel Sekreteri veya özel görevlisi ve BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi veya bunlardan arzu edilen ülkelerin yeni çabayı hazırlamaları ve araştırmaları gerekir” dedi.

Nikos Anastasiades, BMGS’ne UNFICYP’in adadaki varlığının önemi konusunda da konuştuğunu ifade ederek UNFICYP’ın varlığıyla adada güvenlik ve istikrarlı bir ortam yaratıldığını söyledi.

BM Genel Kurulu çerçevesinde yaptığı görüşmeler hakkında da konuşan Nikos Anastasiades, BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ülkelerin temsilcileriyle bir çalışma öğle yemeğinde biraraya geldiğini ve “onlara BM Genel Sekreteri, BMGS’in özel görevlisi ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi beş ülkeyle müzakerelerin yeniden başlaması yolunun hazırladırılmasında önemli rol oynadıkları ile ilgili Kıbrıs Rum tarafının görüşünü aktardım” dedi.

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Cumhurbaşkanı, daimi üyelere Guterres’in belirlediği çerçevede Kıbrıs’ta diyaloğa hazır olduğunu söyledi

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi beş ülkenin temsilcilerine, Kıbrıs sorununun çözümü için uygun hazırlık olması halinde, Crans Montana’da Temmuz 2017’de kalındığı yerden Guterres’in belirlediği çerçevede Kıbrıs’ta diyaloğa hazır olduğunu belirtti.

BM Genel Kurul çalışmaları dolayısıyla New York’ta bulunan Anastasiades, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ülkenin temsilcilerine, Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Vasilis Palmas, Kıbrıs müzakerelerindeki Kıbrıslı Rum müzakereci, Büyükelçi Andreas Mavroyiannis ve Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi Kornelios Korneliou’nun da katıldığı bir öğle yemeği verdi.

Nicos Anastasiades yemekte yaptığı konuşmada, çözümün BM Kararları ve Guterres’in Crans Montana’da masaya koyduğu çerçeve esasında olması gerektiğini açıkça ifade etti.

Yemekten sonra da basına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, verimli bir görüşme yaptığını, bir başarısızlık yaşanmaması için müzakereler başlamadan önce, bazılarına ‘başka planlar’ sunma fırsatı vermemesi bakımından etkin bir hazırlık yapılması gerektiğine açıklık getirdiğini kaydetti.

Temsilcilere, hala halledilmesi gereken, Kıbrıs Türk tarafının sunduğu haritanın geri çekilmesi gibi önemli fikir ayrılıkları bulunduğunu söylediğini ifade eden Anastasiades, BM Genel Sekreteri’yle Cuma günü yapacağı görüşmede beklentilerinin ne olduğu sorusuna yanıtında, bir kez daha Genel Sekreter’e müzakerelerin başlaması için kararlı olduğunu, ayrıca bir diyalog yerine bir çıkmaza götürecek her türlü durumdan kaçınmak için Kıbrıs’ın egemenlik haklarına hiçbir şekilde saygısızlık gösterilmeyeceği bir ortam olması gerektiğini söyleyeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı bir başka soruya yanıtında, BM Genel Sekreteri’ne bazı fikirleri ayrıntılı biçimde anlatmaya hazır olduğunu söyledi ve sabırlı olunmasını istedi.

Türk tarafının çerçeve dışında alternatif bir çözümü desteklediği bilgisi olup olmadığı sorusuna da Anastasiades, Türk yetkililerin yaptığı açıklamalara değindi.

Bir diplomatik kaynağa göre, beş daimi üye temsilcisiyle Kıbrıs müzakereleri ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü görüşüldü. Aynı kaynak, Cumhurbaşkanı’nın UNFICYP’in adadaki varlığıyla ilgili yaklaşımından memnun olduğunu belirtti.

Kha