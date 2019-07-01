Anastasiades: Eastern Med’le ilgili Menendez/Rubio yasa tasarısındaki değişiklikler talihsizliktir

Nicos Anastasiades, Robert Menendez ve Senatör Rubio tarafından hazırlanan ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Doğu Akdeniz’deki stratejisini güncelleştiren çok taraflı yasadaki değişikliklerin ‘talihsiz’ değişiklikler olduğunu belirtti.

ABD’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne silah ambargosunun kaldırılması dâhil enerji ve işbirliği girişimleriyle İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs’ın üçlü ortaklığına tam destek vermesine izin verecek yasa tasarısı, Senato’nun Dış İlişkiler Komitesi’nden yeşil ışık aldı. Yasa tasarısı Senato’ya gönderilecek.

Ancak onaylanmış şeklinde yapılan üç değişikliklerden birincisi, ABD Başkanı’ndan uygun Kongre komitelerinden bir yıldan az olmaması koşuluyla “(A) Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’nin ABD Hükümeti’yle, kara para aklama kuralları ve mali tüzük yönetimi üzerinde reformlar uygulanması çabalarında işbirliğine devam etmesini onaylamasının talep edilmesi ve (B) Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’nin Rus askeri gemilerinin yakıt ve hizmet amacıyla limanlara girişini reddetmek için gerekli adımları atmasını, atmaya devam etmesi oluyor.

Değişikliği yorumlaması istenen Anastasiades, Menendez ve Rubio’nın yasa tasarısını hazırlamalarını övdü; ancak yapılan değişikliklerin ‘büyük oranda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik ve bağımsızlığını etkileyeceğinden üzüntü duyduğunu kaydetti.

Anastasiades, şu ana kadar herhangi bir ülkeye verilen hizmetlerin insani amaç taşlığını izah etti ve “Koşulların özellikle bir ülkeyi bağlayacağına inanmıyorum ve ABD’ye ilişkilerimizi daha da artırma arayışında olduğumuzu söylemek istiyorum. Değişikliğin ‘talihsizlik’ olduğuna inanıyorum.”