Anastasiades: “Crans Montana’daki olumsuz sonuçlara rağmen çabalarıma devam edeceğim”

“Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, İsviçre’nin Crans Montana kasabasında yer alan Kıbrıs Konferansının başarısız bir şekilde tamamlanmasında dolayı uğranan hayal kırıklığına rağmen kendisinin Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Anastasiadis, perşembe akşamı Başkanlık Sarayında düzenlenen özel bir etkinlik sırasında, “gelecek nesillere iade edeceğimiz vatanın karşılıklı işbirliği ve Avrupa kimliğine sahip olan refah içinde olması dâhil sağlık ve etkin kurumlar için sağlam temellere sahip olmasını istiyoruz” dedi.

“Bunun başarmak amacıyla Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmamız için çalışmalarımıza devam etmeliyiz” şeklinde konuşan Nikos Anastasiadis, Crans Montana’da önemli bir çalışma yapıldığını ve ilk kez anakronik garantiler, müdahale hakları ve Türk işgal ordusunun adadan geri çekilmesi konularının ele alındığını söyledi.

“Crans Montana’daki sonuç hayal kırıklığı yaratan bir sonuç idi” diye vurgulayan Anastasiadis, “buna rağmen çabalarımızı terk etmeyeceğiz” dedi.

Anastasiadis, devamla, Kıbrıs Rum tarafının tüm konuları görüşmeye hazır olduğunu ve şahsen Kıbrıs Rum tarafının tutumunu hem BM Genel Sekreteri, hem Avrupa Birliği hem de uluslararası topluluğu aktardığını söyledi.