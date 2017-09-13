Anastasiades: Crans-Montana’da önüme konan öneriler Türkiye’nin talepleriydi, onları kabul etmedim Reviewed by Momizat on . Rum lider Nikos Anastasiades, İsviçre'nin Crans- Montana kasabasında yapılan Kıbrıs konferansı sırasında, önüne konan taleplerin Türkiye'nin talepleri olduğunu Rum lider Nikos Anastasiades, İsviçre'nin Crans- Montana kasabasında yapılan Kıbrıs konferansı sırasında, önüne konan taleplerin Türkiye'nin talepleri olduğunu Rating: 0
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Anastasiades: Crans-Montana’da önüme konan öneriler Türkiye’nin talepleriydi, onları kabul etmedim

Haber Tarihi:: 13 Eylül 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Rum lider Nikos Anastasiades, İsviçre’nin Crans- Montana kasabasında yapılan Kıbrıs konferansı sırasında, önüne konan taleplerin Türkiye’nin talepleri olduğunu ve bundan dolayı onları reddettiğini söyledi.

Salı akşamı düzenlenen bir etkinlik sırasında konuşan Anastasiades, “iyi bilinen bir gerçek ki, yakın geçmişte, İsviçre’de, sonunda özgür hissetmemize ve ülkemizde serbest dolaşımın keyfine varmasına izin verecek bir anlaşmaya varmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık “dedi.

” Bazıları, Crans- Montana’daki müzakereler sırasında önüme bir çözüm sunulduğunu iddia ediyorlar” diyen Cumhurbaşkanı Anastasiades, Kıbrıslı Rumların, kendisine sunulan belgenin Türkiye’nin istediği taleplerin bir menüsü olduğunu ve bundan dolayı bunu kabul etmediğini bilmelerini istediğini söyledi.

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