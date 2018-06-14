Anastasiades: BM tarafından temsilci atanması sorunu büyük açıdan Türkiye’ye bağlı

Rum lider Nikos Anastasiades BM Genel Sekreteri tarafından bir temsilci atanmasının bizim istediklerimiz veya yaptıklarımızdan bağımsız olarak büyük açıdan Türkiye’ye bağlı olduğunu söyledi.

Kıbrıs Kilisesinin kurucusu Havari Barnabas’ın isim yortusu vesilesiyle Başpiskopos Chrysostomos’un Başpiskoposluk Sarayında verdiği yemekten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Anastasiades, Türkiye’deki seçimlerden sonra Kıbrıs konusunda bir hareketlilik olacağıyla ilgili DİSİ tarafından yapılan açıklamaya katılıp katılmadığı sorusuna “Bu bir değerlendirmedir ve seçimlerden sonra bazı gelişmelerin olabileceğine katılıyorum” yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, her hangi bir gelişme olması için önce Türkiye’nin BM Genel Sekreterinin temsilci atamasına olumlu yanıt vermesi gerektiği sorusuna Anastasiades “hiç kuşkusuz” yanıtını verdi ve devamla:

“Genel Sekreterin isim verdiği ikinci durum çok farklıdır. Birincisinde bunu kabul etmemişlerdi, ikicisinde cevap vermeyi geciktiriyorlar. Dolayısıyla, Genel Sekreter tarafından uygun hazırlıklar yapılmadan, yani ortak bir zemin olup olmadığı araştırılmadan, Genel Sekreterin karar vermesi beklenemez. Bu nedenle, bizim yaptıklarımız ve istediklerimizden bağımsız, pek çok Türkiye’ye bağlı” dedi.

Kendisinin, Kıbrıs konusundaki çabalar başlamadan önce Türkiye’nin kışkırtıcı tavırlarına son vermesi gerektiğini söylediğini ve Türkiye’nin yeni tahrikler planladığının hatırlatılması üzerine Anastasiades acil karar verilmemesi çağrısında bulunarak:

“Genel Sekreterin onaylayıp onaylamadığını veya ne kadar onayladığını görmemiz gerekir. Tabi aynı anda ne derece olumlu olup olmadığını ve Türkiye’nin de hareketlerini izleyeceğiz” diye konuştu.

BM Genel Sekreteri tarafından gönderilecek temsilcinin koşulları araştırma dışında müzakerelerin yeniden başlamasın için gerekli koşulların oluşturulmasına yardımcı olması gerektiği eleştirisine Anastasiades “göndermek için Genel Sekreter tarafından seçilecek temsilcinin rolü yeni bir konferans öncesi verimli bir zemin olup olmadığını araştırmaktır” yanıtını verdi.

Kha