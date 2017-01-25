Anastasiades AKPA’da parlementerlerin sorularını yanıtladı: Kıbrıs sorunundaki gelişmeler Türkiye’nin tavrına bağlı

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin Türk hükümetinin göstereceği kararlığa ve Kıbrıs Rum tarafının endişelerinin karşılanmasına bağlı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, salı günü Strasburg`da yapılan Avrupa Konseyi Parlamenterler Asemblesi (AKPA) Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmanın ardından parlamenterlerin sorularını yanıtladı.

Cenevre`de Kıbrıs için yapılan Konferansın sonuçları hakkında bir soruya Anastasiades, “hala daha başlangıçtayız, önümüzde daha yol var” dedi ve şu ana kadar sunulan görüşlerde değişiklik sağlanmamasından dolayı iyimserlik ifade etmesinin zor olduğunu belirtti.

Anastasiades, ancak Türkiye’nin müzakere masasına oturmasını “ilerleme” olarak niteledi.

“Son aşamaya bağlıdır; Türkiye`nin garantiler sisteminin sona ermesi ve Türk ordusunun ayrılmasını Ankara’nın kabul etmesine bağlıdır” dşyen Anastasiades, Kıbrıs- Türkiye mesafesinin 60 kilometre olmasından dolayı adada yabancı orduların varlığına gerek olmadığını söyledi.

Anastasiades, Kıbrıs Cumhuriyeti`nin komşu ülkeler ile mükemmel işbirliğinde bulunduğunu da vurguladı.

Kıbrıs sorununun çözümü üzerine bir referandum yapılmasının başarılı olup olmaması faktörleri hakkında İsveçli bir parlamenterin sorusuna Anastasiades, insanların referandumda olumlu oy kullanmasının çözümün içeriği, Kıbrıs Cumhuriyeti`nin ne kadar bağımsız olacağına bağlı olduğu yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı, müzakerelerde şu ana kadar sağlanan ilerlemenin önemli olduğunu ve yaşanan zorlukların aşılmasının daha da önemli olacağını vurguladı.

Anastasiades, İsveç`in Kıbrıs`ta dinler arası diyaloğa önemli katkıda bulunduğunu ve bunun için İsveç hükümetine teşekkürlerini ifade etti ve Kıbrıs`ta hiçbir zaman dini sorunlar yaşanmadığını ve iki toplum arasında din konusunda karşılıklı saygı sağlandığını söyledi.

Başka bir soruyu yanıtlayan Anastasiades, Mustafa Akıncı`nın Kıbrıs Türk liderliğine “seçilmesinin” ardından sorunlarda daha çok anlayış olduğunu ve aynı zamanda çözüm bulunması konusunda da adada daha çok kararlılık sağlandığını belirtti.

“Teknik komiteler, siyasi bir seviyede kararların alınacağı çok taraflı bir konferansın tekrarlanması amacıyla kendi çalışmalarına devam edecek” diye belirten Anastasiades, ancak söz konusu konferansının gerçekleşeceği tarihin belli olmadığını söyledi.

Anastasiades, bir Avrupa meselesi olmasından dolayı Kıbrıs sorununun çözümlenmesinin Avrupa için “success story” (başarılı bir hikaye) olacağını ve aynı zamanda, sorunların barışçıl çözümlenmesi için bir model olacağını belirtti.

Kıbrıs`ta dini ve kültürel mirasının korunması konusu üzerine Anastasiades, şahsen şu ana kadar varılan anlaşmalara göre Hristiyan ibadethanelerinin de iade edileceğine inandığını söyledi.

“Zaten, Kuzey Kıbrıs’taki bazı dini yerlerde ayin yapılmasına izin veriliyor” diyen Nikos Anastasiades, dini ve kültürel eserlerin restorasyonu konusunda hala daha önemli adımlar atılması gerektiğini söyledi.