Anastasiades: AB ve Arap ülkeleri arasında bir istikrar, güvenlik ve işbirliği çerçevesi kurulmalı

Güney Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, Atina’da yer alan AB- Arap Dünyası 2. Zirvesi’nde konuşarak, Avrupa Birliği ile Arap ülkeleri arasında bir istikrar, güvenlik ve işbirliği çerçevesinin kurulmasının önemine işaret etti.

Kıbrıs sorununa da değinen Cumhurbaşkanı Anastasiades, bağımlılıklar ve dış müdahaleler olmadan Kıbrıs sorununa bir çözümün bulunması gerektiğine işaret ederek “Kıbrıs’ı bu kavşakta gerçek jeostratejik değerini göstermesine yol açan bir çözüm olmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Anastasiades, hidrokarbonlar konusuyla ilgili olarak da “hidrokarbonların keşfedilmesi hem Kıbrıs hem de Yunanistan’ın jeopolitik rolünü geliştirdi” şeklinde konuştu ve terörizm, köktendincilik ve savaşların karşı karıya geldiğimiz en önemli sorunlar olduğunu belirtti.

Kalkınma konuları, siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanması şartlarının oluşturulması durumunda, yatırımların yapılmasını kolaylaştıracağına yol açacağını ve enerji alanının güçlenmesini olumlu etkileyeceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Anastasiades, ekonomik işbirliğinin, görüş birliğinin ve anlaşmaların sağlanmasıyla bölgesel kalkınma mekanizmalarının güçlenmesinin önemine işaret etti.

Terörizme karşı ve barışı teşvik etme stratejisine değinen Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, bölgedeki ülkeler ile Arap ülkeleri arasındaki işbirliğin sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Ve “çatışmalara karşı BM, AB ve Arap dünyasıyla işbirliğinde bulunulması dâhil hem uluslararası hem de bölgesel seviyede mücadele etmemiz gerekir; aksi takdirde mevcut durumun devam etmesi tehlikesiyle karşı karşıya olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Anastasiades, konuşmasında devamla, Avrupa Birliği ve Arap dünyası ilişkileri üzerinde üçlü işbirliğinin sağlanması ve geniş coğrafyanın kalkınması ve güvenliği için kendi vizyonuna değindi.

“Söz konusu işbirliği her hangi bir ülkeye karşı değil, her hangi bir ülkeyi dışarda bırakmıyor” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Anastasiades, söz konusu işbirliğinin uluslararası hukukun temelinde olmasının önemine işaret etti.

Ekonomik işbirliği konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Anastasiades, Yunanistan ve Kıbrıs arasında sağlanan yakın işbirliği için Yunan hükümeti ile Yunanistan Başbakanı’na teşekkürlerini ileterek enerji ve yatırım alanlarında stratejik önem taşıyan projeleri teşvik eden geniş coğrafyadaki ülkeler ile sağlanan işbirliği için memnuniyetini ifade etti.

Kha