Almanya’dan Azeri gazına milyarlık garanti

Almanya Şah Deniz gazını Avrupa’ya taşıyacak boru hattı için kredi garantisi üstlendi. Azerbaycan doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılacak.

Almanya hükümeti Azerbaycan’dan yapılacak doğalgaz sevkiyatı için Azerbaycan devlet işletmesi CJSC’ye bir Alman bankası tarafından açılacak bir buçuk milyar dolarlık krediye kefil oldu. Maliye Bakanlığının Federal Meclis Bütçe Komisyonu’na gönderdiği yazıda Azerbaycan’dan yapılacak doğalgaz alımlarının Avrupa ve Almanya’nın enerji ikmalini güvence altına alacağı belirtildi.

Alman enerji devi EON yıllar önce Azerbaycan ile kapsamlı doğalgaz sevkiyatı anlaşması imzalamıştı. Buna göre EON’a bağlı Uniper şirketi 2020 – 2044 yılları arasında Güney Koridoru üzerinden Azerbaycan’dan her yıl 1 milyar 450 milyon metreküp doğalgaz ithal edecek.

TANAP ve TAP Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltacak

CJSC 2014 yılında Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in direktifiyle kurulmuştu. Milyarlık proje Azerbaycan doğalgazının Gürcistan, Türkiye ve Yunanistan üzerinden İtalya’ya pompalanması amacıyla başlatılmıştı.

Almanya Maliye Bakanlığı kredinin Azerbaycan tarafından devlet garantisi altına alındığını ve gaz satışından elde edilecek gelirle geri ödeneceğini duyurdu. Kredi CJSC’nin Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz doğalgaz yataklarındaki hissesiyle Türkiye’den geçecek olan TANAP boru hattının finansmanında kullanılacak. Türkiye’nin Yunanistan sınırı ile İtalya arasında inşa edilecek boru hattı (TAP) için 500 milyon euroluk ihracat kredisi garantisi verilmesi amacıyla Maliye Bakanlığına yapılan başvurunun da incelenmekte olduğu açıklandı.

Hükümete eleştiri

Saharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü sahibi Azeri muhalif Rasul Yafarov Almanya hükümetinin kararını eleştirerek “Azerbaycan’daki insan hakları ve demokrasi açığı kapatılmadan Avrupa hükümetlerinin bu projeyi desteklememeleri gerektiğini” söyledi. Yafarov Alman Basın Ajansı’na (dpa) yaptığı açıklamada Bakü yönetimini farklı düşüncelerinden dolayı onlarca kişiyi mahkûm ettirmek ve muhaliflerle eleştirel medya mensuplarına baskı yapmakla suçladı.

TANAP ve TAP, güney gaz koridorunun iki ayrı projesini oluşturuyor. Almanya hükümetinin, “Almanya’nın devlet çıkarları açısından önem taşıyan” yurt dışındaki projelerin finansmanına kefil olma yetkisi bulunuyor. Kredi garantilerinde Almanya’nın uzun vadeli petrol ve doğalgaz ihtiyacının karşılanmasına öncelik tanınıyor. Rusya’ya olan enerji bağımlılığının azaltılmasına yarayan yatırımlar Avrupa Birliği tarafından da destekleniyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Ekim ayında TANAP projesine 500 milyon euroluk kredi açılmasını onaylamıştı. Projeye Dünya Bankası da kredi katkısında bulunuyor.

Dw-Dpa