Almanya’da yapılan bir araştırma…Yüzde 84 Türkiye’nin AB üyeliğine karşı

Almanya’da yapılan bir araştırma her dört Almandan üçü Türkiye’ye karşı ekonomik yaptırım uygulanmasını istediğini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 84’ü ise Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olduğunu söyledi.

Alman kamu televizyonu ARD tarafından yaptırılan “Almanya’da Trend” (Deutschlandtrend) adlı araştırma Almanların Türkiye politikasına bakışına yönelik çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Infratest şirketi tarafından 1003 kişi ile görüşülerek yapılan araştırmaya göre Almanların yüzde 77’si Türkiye’ye ekonomik yaptırım uygulanmasından yana olduğunu ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 88’i de Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı Alman hükümetinin daha kararlı adımlar atması gerektiği görüşünde olduğunu dile getirdi. Katılımcıların yalnızca yüzde 9’u bu fikre karşı çıktı.

Öte yandan katılımcıların yüzde 80’i Başbakan Angela Merkel’in prensipte Türkiye’ye karşı diyalog yollarını kapatmamasını doğru bulduğunu ifade etti.

Yüzde 84 AB üyeliğine karşı

Anket sonuçlarına göre Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğinden yana olanların sayısı da düşüyor. Ankete katılan Almanların yüzde 84’ü Türkiye’nin Birliğe alınmaması gerektiğini savundu.

Ağustos 2016’da yapılan kamuoyu araştırmada ise Almanların yüzde 80’i Türkiye’nin AB üyeliğine temelde karşı olduğunu söylemiş, yüzde 15’lik bir oran da Türkiye’nin üyeliğine uzun vadede olumlu baktığını dile getirmişti.

Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkiler Türkiye’de Alman vatandaşlarının tutuklanması nedeniyle gergin. Alman hükümeti Türkiye politikasında değişikliğe giderken Almanya’daki seçim kampanyalarında da Türkiye ile ilişkiler sık sık gündeme geliyor.

SPD düşüşte, CDU değişmedi

Ankette 24 Eylül’deki seçimlere kısa bir süre kala partilerin muhtemel oy oranları da ölçüldü. Buna göre koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) düşüşte. SPD’nin iki puan gerilediği ve yüzde 21 oy alabileceği tespit edildi. Başbakan Angela Merkel’in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) oy oranın ise değişmediği ve yüzde 37’de seyrettiği görüldü.

Dw