Almanya’da terörizme karşı yeni yasa tasarısı

Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in genel başkanı olduğu Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) suç ve terör örgütleri için propagandayı suç kapsamına almak istediği bildirildi.

CDU’nun bir çok önlemin alınmasını sağladığının ifade edildiği tasarıda, tehlike oluşturan kişilerin elektronik kelepçe ile sıkı bir şekilde izlenmesinin ve bu kişilerin hızlı bir şekilde sınır dışı edilmesi için koşulların kolaylaştırıldığı bildirildi. Merkel’in başkanlığında Saarland eyaletinin Perl kentinde toplanan CDU yönetimi “Güçlü devlet ile özgürlük ve güvenlik” başlığı altında kabul ettiği karar tasarısında, her insanın güvenlik içinde yaşama hakkına sahip olduğu vurgulandı. Tasarıda, “Ayrıca, suç ve terör örgütlerine sempati kazandırma propagandası yapmayı yeniden suç kapsamına almak istiyoruz” ifadesine yer verildi.

Hürriyet