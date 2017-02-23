Almanya’da NATO tartışması

ABD’nin savunma harcamaları konusunda NATO üyelerine baskıyı artırması Almanya’da tartışma yarattı. Dışişleri Bakanı Gabriel, “ABD’ye körü körüne itaat edilmemesi’ uyarısında bulundu.

NATO’nun 2014’te aldığı kararın ardından ABD’de Trump yönetiminin NATO’da savunma harcamalarının artırılması konusunda baskıyı artırması Almanya’da tartışma yarattı. Yeni Başkan Donald Trump’ın Avrupa ülkelerine savunma konusunda kendi sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısının ardından Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Savunma Bakanı James Mattis de geçen hafta Avrupa’daki temasları sırasında NATO üyesi ülkelerden savunma harcamalarını artırmalarını istemişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ‘ABD’ye körü körüne itaat edilmemesi’ uyarısında bulunarak, “Avrupa kendi güvenliği için daha fazla çaba sarf edecektir. Ancak bu, ABD’ye körü körüne itaat şeklinde değil, ‘ölçülü’ olacaktır” diye konuştu.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Gabriel, Alman Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelerde çarşamba günü yayımlanan mülakatında, ‘güvenliğin askeri donanım için yapılan harcamalardan ibaret olmadığına dikkati çekerek, çatışmaların önlenmesi, zayıf devletlerde istikrarın sağlanması, kalkınma politikaları ve insani yardımın da güvenliğin önemli unsurları olduğunu ifade etti.

NATO hedefi ‘gerçekçi’ değil

2014 yılında NATO zirvesinde alınan kararda, 2024 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2’sinin savunma harcamalarına ayrılması öngörülmüştü. ABD, NATO üyesi ülkelerin bu hedefe uymasını talep ediyor. Ancak GSYİH’nın yüzde 1,2’sini savunmaya ayıran Almanya bu hedefin hâlâ uzağında bulunuyor.

Gabriel hafta sonunda Hannoversche Allgemeine Zeitung’a verdiği demeçte de bu hedefin “gerçekçi olmadığını” belirtmişti. Bu hedefe ulaşılması için savunma harcamalarının yılda 20 milyar eurodan fazla artırılması gerektiğini hatırlatan Gabriel, bu paranın nasıl sağlanacağı sorusuna dikkati çekmişti.

Koalisyonda görüş ayrılığı

Savunma harcamalarının artırılması konusu, koalisyon partileri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti arasında görüş ayrılığı yarattı. CDU’lu Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Gabriel’i eleştirerek NATO kararlarını hatırlattı. Von der Leyen haftalık Stern dergisine verdiği demeçte, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Gabriel’in 2014 yılında hükümette olduğuna ve NATO’nun aldığı kararın dönemin SPD’li Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier tarafından da imzalandığına dikkati çekti. NATO’nun hedeflerine uymak için çaba gösterileceğini belirten Savunma Bakanı, “Biz Almanlar uluslararası alanda kurallara uyulması için gösterdiğimiz çabayla biliniriz. Şimdi Almanya gibi ekonomisi parlak durumda bir ülkenin çıkıp, ‘bunu yapamayız’ demesini kimse anlayamaz” şeklinde konuştu.

Bu arada Hristiyan Birlik partilerinin sosyal işler için ayrılan bütçenin bir bölümünün savunma harcamalarının artırılması için kullanılması önerisine Sosyal Demokratlar tepki gösterdi. Sosyal Demokrat Parti Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann çarşamba günü Berlin’de yaptığı açıklamada, Sosyal Demokrat Parti ile bu önerinin hayata geçirilemeyeceğini ifade etti. Oppermann, ordu için harcamaların artırılması halinde, ekonomik kalkınma ve insanı yardım için ayrılan bütçenin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Dpa-Dw