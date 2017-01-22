Almanya’da Gündem Donald Trump

ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump’ın yemin ederek göreve başlaması Berlin gündeminde başlıca konuyu oluşturuyor. Trump’ın başkanlığında ikili ilişkilerin eskiden olduğu gibi devam edeceğine inandığını belirten Almanya Başbakanı Angela Merkel, “ortak kurallar temelinde, ortak değerlere dayanan ortak bir tutuma sahip olmamız, hepimiz için en iyisi olacaktır” dedi.

Donald Trump’ın Başkanlık görevine devir aldıktan sonra yaptığı konuşma hakkında, “Başkan temsil ettiği düşünceleri bir kez daha vurguladı” diyen Merkel, görüş ayrılıklarına rağmen karşılıklı saygı çerçevesinde uzlaşmanın sağlanabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı adayı olan Frank Walter Steinmeier’in ardından Dışişleri Bakanı olması beklenen Avrupa Parlamentosu eski başkanı Martin Schulz, ABD ve Almanya olarak “hukukun özgürlüğü ve özgür basın gibi ortak değerlerimiz var. Donald Trump ve ekibiyle profesyonel ve sakin bir şekilde işbirliği yapacağımıza inanıyorum” şeklinde bir açıklama yaptı.

Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt, dünyanın kendisini “siyasi tavırları ve eylemleri öngörülemez Trump’a” hazırlaması gerektiğini söyledi.

Trump’ın geçen hafta başında Bild gazetesine verdiği mülakatta NATO’yu ‘köhne’, AB’yi ise ‘önemini yitirmiş kurum’ olarak nitelendirmesi ve Merkel’in 2015’de mültecileri kabul etme kararını ‘vahim bir hata’ olarak tanımlaması Berlin’de tepkilere neden olmuştu. Merkel, Trump’ın sözlerine ilişkin bir soru üzerine, “Biz Avrupalılar olarak, kendi kaderimizi elimizde tutuyoruz” yanıtını vermişti.

Bu arada Berlin’de dün ve bugün Trump’a karşı protesto gösterileri düzenlendi. Dünkü gösteriye yaklaşık 850 kişi katılırken, bugün de “Kadınlar Yürüyüşü” adı verilen protesto gösterine polisin verdiği bilgiye göre 500 kadın iştirak etti. Brandenburg Kapısı’nın yanındaki ABD Büyükelçiliği önünde gerçekleşen gösteride Trump’ı ‚kadın düşmanlığı‘ ile suçlayan göstericiler, ayrıca şiddet, ırkçılık, homofobi ve dini hoşgörüsüzlüğü de protesto etti.

Voa