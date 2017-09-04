Almanya: Türkiye ile müzakereler Ekim’deki AB zirvesine ele alınacak

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine hazır olmadığını ve halihazırda fiilen durmuş durumda bulunan katılım müzakereleri konusunun Ekim ayındaki liderler zirvesinde ele alınacağını söyledi.

Seibert, haftalık olağan basın toplantısında gazetecilerin soruları üzerine, “Türkiye, şu anda Avrupa Birliği’ne katılacak durumda değil. Aslında müzakareler de durağan bir halde” dedi.

Sözcü ayrıca, konunun Ekim ayındaki AB liderler zirvesinde gündeme getirileceğini de sözlerine ekledi.

AB liderleri, 19-20 Ekim’de Brüksel’de bir araya gelecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Pazar gecesi katıldığı seçim açık oturumunda Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili tutumunu sertleştirmiş ve en başından bu yana buna karşı olduğunu söylemişti.

Merkel ayrıca müzakerelerin durdurulması çağrısı yapmayacağını, ancak diğer AB liderleri ile Türkiye konusunda ortak bir zemin oluşturulması veya müzakerelerin durdurulması konusunda temaslarda bulunacağını da ifade etmişti.

AB ile Türkiye arasında, 2005’te başlayan katılım müzakerelerinde şu ana kadar 35 başlığın 16’sı açıldı ve yalnızca bir tanesi geçici olarak kapatıldı. En son Haziran 2016’da 33’üncü fasıl olan Mali ve Bütçesel

Hükümler açılmıştı.

Aralık 2016’daki AB Genel İşler Konseyi toplantısında, Türkiye’de devam eden olağanüstü hal ve insan hakları koşullarındaki kötüleşmelerden dolayı yeni başlık açılmaması kararı alınmıştı.

Müzakerelerin durdurulması yönündeki bir kararın tüm üyeler tarafından oybirliğiyle alınması gerekiyor.

Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi’ne müzakerelerin durdurulması çağrısı yapmıştı.

AB’nin yürütme organı Avrupa Komisyonu da Merkel’in değerlendirmelerine yanıt olarak, Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in geçen hafta söylediği sözleri yineledi.

Komisyon Sözcüsü, Juncker’in Türkiye’deki yöneticilerin tavırlarının AB üyeliğini “imkansız kıldığı” ve Türkiye’nin Avrupa’dan “dev adımlarla uzaklaştığı” yönündeki sözlerini hatırlattı.

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Almanya: Türkiye ile müzakereler AB zirvesinde görüşülecek

Alman hükümet sözcüsü, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye ile AB’ye tam üyelik müzakerelerini sona erdirip erdirmeme konusunu, Ekim ayında yapılacak AB zirvesinde Avrupalı liderlerle görüşeceğini duyurdu.

Alman hükümetinin Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye ile AB’ye tam üyelik müzekerelerini sona erdirme konusunu 24 Eylül’deki seçimlerden sonra Avrupalı meslektaşları ile ele almak istediğini açıkladı. Seibert, pazartesi günü Berlin’de yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Ekim ayında yapılacak AB zirvesinde Türkiye ile tam üyelik

müzakerelerinin devam ettirilip ettirilmeyeceğini gündeme taşıyacağını bildirdi. Seibert, Türkiye ile yürütülen müzakerelerin “şu anda zaten tıkanma noktasına gelmiş” olduğunu da sözlerine ekledi.

Alman Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz, pazar akşamı Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte katıldığı televizyon düellosunda başbakan seçilmesi halinde Türkiye ile 2005 yılında başlayan AB’ye tam üyelik müzakerelerini durduracağını söylemişti. Merkel ise müzakerelerin durdurulması çağrısı yapmayacağını ancak bu konuyu AB’deki meslektaşları ile görüşeceğini açıklamıştı.

Juncker müzakerelerin tek taraflı kesilmesinden yana değil

AB Komisyonu’ndan ise bu açıklamaya temkinli bir tepki geldi. AB Komisyonu’nun bir sözcüsü, Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker’in geçen hafta yaptığı, Türkiye’nin “dev adımlarla” Avrupa’dan uzaklaştığı yönündeki açıklamasına atıfta bulunarak Juncker’in Türkiye’deki gelişmeleri endişe ile izlediğini vurgulamakla yetindi.

Juncker şimdiye dek Türkiye ile devam eden üyelik müzakerelerinin tek taraflı olarak sona erdirilmemesi yönünde görüş belirtiyordu. AB Komisyonu Başkanı, geçen hafta yaptığı konuşmada Türkiye Cumhurbakanı Erdoğan’ın AB’yi böyle bir adım atmaya zorlamak, böylece AB ile bağların kopmasının sorumluluğunu AB’ye yüklemek istediğini söylemişti.

Weber’den destek açıklaması

Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Halk Partisi (EVP) Grup Başkanı Manfred Weber’den iseTürkiye ile AB üyelik müzakerelerinin kesilmesi konusunun ekim ayındaki zirvede gündeme taşınması önerisine destek geldi. Weber, pazatesi günü Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada AB Zirvesi’nde konunun tüm açıklığı ile ele alınmasını talep etti ve “Türkiye’nin AB üyeliğinin söz konusu olamayacağı EVP için uzun zamandır gayet aşikardı” diye konuştu.

Weber “Türkiye AB’den hızla uzaklaşıyor, Türk hükümeti ise çoktan ortak değerlere veda etmiş durumda. Hukuk devletinin Türk hükümeti tarafından tasfiyesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Şimdiye dek AB üyesi 28 ülkeden sadece Avusturya açık bir biçimde Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesi gerektiğini savunuyor. Müzakerelerin kesilmesi için AB’den oybirliği ile karar çıkması gerekiyor.

Bir sonraki AB Zirvesi’nin 19 ve 20 Ekim’de Brüksel’de yapılması öngörülüyor.

Dw-Cumhuriyet

http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-41147361