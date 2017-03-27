Almanya Maliye Bakanı Schaeuble:”İlişkilere Verilen Zararı (Türkiye-AB) Onarmak Yıllar Alacak”

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble son dönemde Türkiye ile Avrupa ülekleri arasında yaşanan gerilme değindi.

Alman bakan, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları karşısında söyleyecek söz bulamadığını kaydetti.

Schaeuble, Erdoğan’ın kısa zaman içinde isteyerek yıllarca entegrasyon ile sağlanan gelişmeyi yok etmek istediğini belirtti.

Wolfang Schaeuble, şu anda yapılan zararı onarmanın yıllar alacağını da vurguladı.

Erdoğan Almanya ve Almanya Başbakanı Angele Merkel’i bazı bakanların 16 Nisan’daki referandum için Almanya’da kampanya yapmalarının engellenmesi üzerine Nazi taktikleri işlemekle suçlamıştı.

Erdoğan benzer suçlamaları Hollanda’ya da yöneltmişti.

Voa