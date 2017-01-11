Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Schaefer: Kıbrıs’ta çözüm Avrupa ve bölge için önemli

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, Kıbrıs sorununun çözümünün sadece bölge için değil Avrupa için de önemli olduğunu söyledi.

Cenevre’de devam etmekte olan Kıbrıs müzakereleriyle ve 12 Ocak’ta yapılacak Kıbrıs Konferansı’na üç garantör gücün (Yunanistan, Türkiye, Birleşik Krallık) temsil düzeyiyle ilgili soruları yanıtlayan Schaefer, nihai bir çözüm hedefiyle müzakerelere katılmak için devlet veya hükümet başkanlarına gerek olmadığını belirtti.

İran nükleer programı için görüşmelerde bile Dışişleri Bakanlığının ilgili birimlerinin katılmayacağını örnek gösteren Sözcü, Avrupa Birliği’nin katılımıyla ilgili olarak katılımın müktesebatla ilgili bazı konuların kararına katkıda bulunabileceğini ifade etti.

Martin Schaefer, bütün taraflar için olumlu bir duruş olmasının, gerekli tedbirleri desteklemeye hazır olmanın önemli olduğuna işaret etti.

Atina ve Ankara’ya Kıbrıs’taki iki toplumun güvenlik ve Türk güçlerinin varlığı konuları dâhil uzlaşmalarına saygı göstermeleri çağrısı yapan Schaefer, müzakere masasında zor konular olacağını, Kıbrıs’taki liderlerin adadaki bölünmenin üstesinden gelmek için acı verici ve zor uzlaşmalar yapmak istediklerini kaydetti.

Bu hafta sonu bir çözüm bekleniyor mu sorusunu yanıtlayan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Menu hazırdır. Ancak bütün sürece hizmet edip etmeyeceğini bekleyip görelim” şeklinde konuştu.

Nicos Anastasiades ve Mustafa Akıncı, 1 Aralık 2016’da müzakerelerin başlamasına, 9-11 Ocak’ta Cenevre’de görüşmeye, 12 Ocak’ta da Güvenlik ve Garantiler konusunda uluslararası bir konferans toplanmasına karar vermişlerdi. Garantör güçler, Birleşik Krallık, Yunanistan ve Türkiye de bu Konferansa katılacak.