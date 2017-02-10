Almanya Başbakanı Merkel:Euro Bölgesi bir arada durmalı

Almanya Başbakanı Merkel, AB üyelerinin ortak taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi

Angela Merkel, Euro Bölgesi’nin bir arada durmaya devam etmesi gerektiğini söyledi ve üye ülkeleri ortak taahhütlerini yerine getirmeleri konusunda uyardı. Merkel, “Bana göre bu Euro Bölgesi içinde iki hızlılık meselesi değim. Euro Bölgesi bir arada durmaya devam etmeli ve üzerinde

müşterek olarak mutabık kaldığımız konular tüm Euro Bölgesi üyesi ülkeler tarafından yerine getirilmeli” diye konuştu.Almanya Maliye Bakanı Schaeuble, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Yunanistan’ın kurtarma programındaki taahhütlerini yerine getirmemesi halinde Euro Bölgesi’nden ayrılması gerektiğini ifade etmişti.

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