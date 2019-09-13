Almanya artan göçe karşı Türkiye ile iş birliği arayışında
Türkiye’den Avrupa’ya artan “kaçak göç” Alman hükümetini teyakkuza geçirdi. Ankara ve Atina ile yoğun istişare yürüten Alman hükümeti, “iş birliği” yoluyla göç akınını kontrol altına almayı hedefliyor.
Alman Hükümeti, Türkiye’den yeni bir göç akınını Ankara ve Atina ile işbirliğini güçlendirerek frenlemeyi hedefliyor.
Angela Merkel başbakanlığındaki Alman hükümeti, Ankara ve Atina ile yoğun diplomasi trafiği yürüterek, Türkiye-AB Mülteci Mutabakatı’nın çöküşünü önlemeye, yeni bir mülteci akınını frenlemeye çalışıyor.
Alman hükümet üyeleri ve yetkilileri bugün art arda açıklama yaparak yürütülen temaslar ve izlenen politikalar hakkında bilgi verdi.
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