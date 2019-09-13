Almanya artan göçe karşı Türkiye ile iş birliği arayışında Reviewed by Momizat on Eyl 13 . Türkiye'den Avrupa’ya artan "kaçak göç" Alman hükümetini teyakkuza geçirdi. Ankara ve Atina ile yoğun istişare yürüten Alman hükümeti, "iş birliği" yoluyla göç Türkiye'den Avrupa’ya artan "kaçak göç" Alman hükümetini teyakkuza geçirdi. Ankara ve Atina ile yoğun istişare yürüten Alman hükümeti, "iş birliği" yoluyla göç Rating: 0