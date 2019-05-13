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Almanlara göre AB’nin en büyük sorunu iklim değişikliği Reviewed by Momizat on . AP seçimlerine iki hafta kala açıklanan ankete göre, Almanlar AB'nin gelecekte çözmesi gereken en büyük sorunun çevrenin korunması ve iklim değişikliği olduğu g AP seçimlerine iki hafta kala açıklanan ankete göre, Almanlar AB'nin gelecekte çözmesi gereken en büyük sorunun çevrenin korunması ve iklim değişikliği olduğu g Rating: 0
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Almanlara göre AB’nin en büyük sorunu iklim değişikliği

Haber Tarihi:: 13 Mayıs 2019 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

AP seçimlerine iki hafta kala açıklanan ankete göre, Almanlar AB’nin gelecekte çözmesi gereken en büyük sorunun çevrenin korunması ve iklim değişikliği olduğu görüşünde.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine iki haftadan az bir süre kala yapılan bir ankete göre, Alman seçmenler için Avrupa’yı ilgilendiren en önemli konuların başını çevreyle ilgili sorunlar çekiyor.

https://www.dw.com/tr/almanlara-g%C3%B6re-abnin-en-b%C3%BCy%C3%BCk-sorunu-iklim-de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi/a-48712711

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