Alman Sol Parti lideri Bartsch: Türkiye NATO’dan çıkarılsın

Alman Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğunda operasyon düzenlemesi halinde NATO’dan çıkarılması gerektiğini söyledi.

TSK’nın hazırlıklarını sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması gerektiğine dair bir açıklama da Almanya’dan geldi.

Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Bartsch, “Türkiye, uluslararası hukuku açık şekilde ihlal ettiğini duyurdu. Bu akıl almaz bir şey ve NATO Tüzüğü’ne aykırı. Suriye’nin kuzeyine girilmesi halinde Türkiye NATO’dan çıkarılmalı” dedi.

https://tr.sputniknews.com/avrupa/201910091040351188-alman-sol-parti-lideri-bartsch-turkiye-natodan-cikarilsin/