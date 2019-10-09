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Alman Sol Parti lideri Bartsch: Türkiye NATO’dan çıkarılsın Reviewed by Momizat on . Alman Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğunda operasyon düzenlemesi halinde NATO'dan çıkarılması gerektiğini Alman Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğunda operasyon düzenlemesi halinde NATO'dan çıkarılması gerektiğini Rating: 0
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Alman Sol Parti lideri Bartsch: Türkiye NATO’dan çıkarılsın

Haber Tarihi:: 09 Ekim 2019 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Alman Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğunda operasyon düzenlemesi halinde NATO’dan çıkarılması gerektiğini söyledi.

TSK’nın hazırlıklarını sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması gerektiğine dair bir açıklama da Almanya’dan geldi.
Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Bartsch, “Türkiye, uluslararası hukuku açık şekilde ihlal ettiğini duyurdu. Bu akıl almaz bir şey ve NATO Tüzüğü’ne aykırı. Suriye’nin kuzeyine girilmesi halinde Türkiye NATO’dan çıkarılmalı” dedi.

https://tr.sputniknews.com/avrupa/201910091040351188-alman-sol-parti-lideri-bartsch-turkiye-natodan-cikarilsin/

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