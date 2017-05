Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Alman Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen:Türkiye ile müzakereler kesilmeli Reviewed by Momizat on May 01 . Alman Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Alman hükümetinin Türkiye politikasına karşı çıkarak Türkiye ile müzakerelerin kesilmesinden yana Alman Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Alman hükümetinin Türkiye politikasına karşı çıkarak Türkiye ile müzakerelerin kesilmesinden yana Rating: 0