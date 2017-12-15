Alman Maliye Bakanı ve Başbakanlık Müsteşarı Altmaier: Almanya-Türkiye ilişkileri güncel sorunlara indirgenmemeli

Momizat

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Alman Maliye Bakanı ve Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier, tüm gerilime rağmen, Türkiye ile ikili ilişkilerin 100 yılı aşkın bir süredir “çok yoğun ve çok kiş

Alman Maliye Bakanı ve Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier, tüm gerilime rağmen, Türkiye ile ikili ilişkilerin 100 yılı aşkın bir süredir “çok yoğun ve çok kiş

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