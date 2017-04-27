Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi:AB, Türkiye’ye söz verdiği rakamların yanına bile yaklaşamadı!

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye 2014-2020 yılları arasında ödeme sözü verdiği paranın şu ana kadar çok az bir kısmının ülkeye gönderdiğini yazdı. Habere göre, Türkiye’ye yapılan ödemeleri kesmeyi tartışan Avrupa Komisyonu hâlihazırda gerekli ödemeleri yapmıyor.

FAZ’ın haberine göre, Türkiye’ye 6 yıllık süreç içinde ödeme sözü verilen 4.45 milyar euro’nun sadece 167.3 milyon euro’su Türkiye’ye gönderildi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in sözcüsü ise “Ödeme, sadece vergi mükelleflerinin parasının doğru bir şekilde kullanıldığından emin olduğumuzda akacak” ifadesini kullandı.

AB’nin Türkiye’ye söz verdiği 4.45 milyar dolarlık ödemeye, Türkiye ile yapılan göçmen anlaşmasında ödenmesi planlanan 3 milyar euro dahil değil. AB’nin 6 yıl için söz verdiği ödemenin 1 milyar euro’su Almanya’nın kasasından çıkıyor. Avrupa Komisyonu’nda referandumun ardından Türkiye’ye ödeme yapılması konusunun ciddi biçimde tartışmaya açılmış, Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) önde gelen isimleri yardımların durdurulmasını talep etmişti. Habere göre, Komisyon Türkiye’ye yapılan ödemelerin boyutunun değiştirilmesi konusunda çaba gösteriyor.

ZATEN ÖDEME YAPILMIYOR

AB, 4.45 milyar euro’luk ödemenin 1.58 milyar euro’luk kısmını Türkiye’nin AB üyelik sürecinde gerekli reformlar için atılacak adımlara ayırmıştı. Bunun içinde, 2014-2017 yılları arasında, Türkiye’de demokrasi ve hükümet kurumlarının iyileştirilmesinin iyileştirilmesi için 540 milyon euro harcanması kararlaştırılmıştı. Ancak AB’nin sözünü verdiği ödemenin yalnızca çok az bir kısmı yapıldı. AB’nin Türkiye’ye ödeme sözü verdiği konu başlıkları arasında 344 milyon euro’luk ödemeyle rekabet gücü konusundaki düzenlemeler, 644 milyon euro’luk iklim koruması ve 442 milyon dolarlık ulaştırma sektörü de bulunuyor. Birlik, Türkiye’nin üyelik sürecindeki uyum çalışmalarına destek için 2007-2013 yılları arasında 4 milyar 800 milyon euroluk ödeme yapmıştı.

Hürriyet-Ajanslar