Alman ekonomi dünyası referandum sonucunu bekliyor

Türkiye’deki referandumdan çıkacak sonuç, Türk-Alman ekonomik ilişkileri üzerinde de büyük etkilere sahip olacak. Alman iş adamları Türkiye ile eski “iyi ve sorunsuz” ekonomik ilişkileri istediklerini belirtiyor.

Alman-Türk ekonomik ilişkileri ne düzeyde?

Alman Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) Başkanı Martin Wansleben, “İki ülke arasında çok sıkı bağlantılar var” diyor. Federal İstatistik Dairesi’ne göre, 2016 yılında iki ülke arasında 37,3 milyar euro değerinde mal ticareti yapıldı. Bu bir rekor olarak görülüyor. Almanya Türkiye’ye 21,9 milyar euro değerinde ürün ihraç etti. Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de 6 bin 800 Alman firması faaliyet gösteriyor. DIHK’ye göre doğu ile batı arasındaki Türkiye, buradan Arap ülkelerine ulaşmak isteyen pek çok Alman firması için çok önemli.

Darbe girişiminden bu yana ne değişti?

DIHK Başkanı Wansleben, darbe girişiminden bu yana ekonomik ilişkilerin bir hayli soğuduğunu kaydetti. Temmuz ayından beri Türkiye’de var olan güvensizlik ortamının ticaret üzerinde negatif etkileri olduğunu kaydeden Wansleben, bazı Alman firmalarının geri çekildiğini ya da artık Türk piyasasında faaliyet göstermeye çalışmadıklarını söyledi.

Alman firmaları, zayıflayan Türk Lirası ve artan enflasyonla birlikte kısmen yüksek fiyatlı olan Alman ürünlerine talebin azalmasının etkilerini de hissediyor.

Alman firmaları Türkiye’de hangi ekonomi dallarında merkezi konumda?

Türkiye otomotiv ve makine sanayi alanında önemli bir alıcı. Federal İstatistik Bürosu’nun verilerine göre, Almanya 2016 yılında Türkiye’ye özellikle motorlu araç parçaları ve makine ihraç etti. 3,3 milyar euro değerinde kimyasal ve tıbbi malzeme de satıldı.

Türkiye, Alman moda ve tekstil branşı için de önemli bir ülke. 2016 yılında Alman firmaları 4,3 milyar euro tutarında giysi ve tekstil malzemeleri ithal etti.

Türkiye, Alman turizm branşı için de önemli bir role sahip. Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Sözcüsü, geçen yıl Türkiye’ye seyahat edenlerin sayısının giderek arttığını söyledi. Ancak 2016 yılında bir önceki yıla kıyasla büyük düşüş yaşandı. 2015’te 5,6 milyon Alman Türkiye’yi ziyaret ederken, 2016’da bu sayı 3,9 milyona düştü.

Alman firmaları Türkiye’deki gelişmeleri nasıl değerlendiriyor?

Alman Kimya Sanayi Birlikleri (VCI) Başkanı Utz Tillmann, kimya sanayinin Türkiye’deki siyasi gelişmeleri endişeyle izlediğini söyledi. VCI, şu anda, yaşananların dış ticaret üzerindeki somut etkileri konusunda ise bir çıkarımda bulunamıyor.

Alman Tekstil ve Moda Branşı Birliği Sözcüsü ise “şu ana dek Türkiye ile hep sorunsuz iyi ilerleyen ticari ilişkilerin korunmasını” istiyor. Türkiye’nin doğu ve batı arasında ideal bir ticaret merkezi olduğunu kaydeden Sözcü, “Hızlı bir şekilde bu özelliklere sahip başka bir ülke bulmak kolay değil” diyor.

Turizm branşının tepkileri neler?

DRV Sözcüsü, turizm acentelerinin 2017 yılına Türkiye’ye büyük bir taleple başladığını söyledi. Sözcü, gelecek aylarda durumun nasıl gelişeceğini izlemek gerektiğini kaydetti. DRV, turistler kendilerini Türkiye’de yeniden memnuniyetle karşılanmış hissettiğinde ve güvenlik durumu istikrarlı hale geldiğinde seyahat edenlerin sayısının artacağını tahmin ediyor.

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