Alman Die Welt: Rusya ekonomisi, Euro Bölgesi’nden daha güvenli Reviewed by Momizat on Mar 20 . Alman Die Welt gazetesi, Avrupa'daki ekonomik ve siyasal belirsizlik döneminde Rusya ekonomisinin büyük yatırımcılar için güvenli bir liman hâline geldiğini yaz Alman Die Welt gazetesi, Avrupa'daki ekonomik ve siyasal belirsizlik döneminde Rusya ekonomisinin büyük yatırımcılar için güvenli bir liman hâline geldiğini yaz Rating: 0