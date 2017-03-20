Alman Die Welt: Rusya ekonomisi, Euro Bölgesi’nden daha güvenli
Alman Die Welt gazetesi, Avrupa’daki ekonomik ve siyasal belirsizlik döneminde Rusya ekonomisinin büyük yatırımcılar için güvenli bir liman hâline geldiğini yazdı.
Alman Die Welt’te yayınlanan bir yazıya göre, uluslararası finans piyasalarındaki durum, Moskova’nın yararına olacak biçimde gelişiyor.
Rusya, kredi riski sigortası verilerine göre, birçok Euro Bölgesi ülkesinin önünde. Profesyonel finansçılara göre, İtalya’nın temerrüt riski Rusya’da çok daha yüksek.
Gazeteye göre, Avrupa’daki siyasi belirsizlik nedeniyle Rus devlet bonoları çok daha güvenilir hâle geldi.
Sputnik