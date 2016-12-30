Alman Dergisi Spiegel: Schulz başbakan adaylığından vazgeçti

Adı Alman Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayları arasında geçen Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz’un adaylıktan vazgeçtiği öne sürüldü.

Alman dergisi Spiegel, Schulz’un 2017’de yapılacak federal parlamento seçimlerinde SPD’nin başbakan adaylığı konusundaki kararını Noel öncesinde partili arkadaşlarına ilettiğini ve artık adaylık hesapları olmadığını yazdı.

SPD içerisinde ve kamuoyu yoklamalarında Schul’un adı parti lideri Sigmar Gabriel ile birlikte en önemli adaylar arasında telaffuz ediliyordu. Schulz’un geri adım atması, Gabriel’in adaylığının önünde parti içi engel kalmadığı şeklinde değerlendiriliyor. Ancak Spiegel dergisi, Gabriel’in adaylığının öne çıkmakla birlikte yüzde yüz kesin olmadığına dikkat çekti.

Daha önce adaylığını açıklayan Angela Merkel’e karşı Alman sosyal demokratların başbakan adayını ocak ayı içerisinde resmi olarak belirlemesi bekleniyor. Muhtemel tarih olarak, 10 Ocak tarihi dillendiriliyor.

Hürriyet