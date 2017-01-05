Alman basınına Trump’ın Çin ve Rusya politikalarının yansıması…

Almanya’da terör şüphelilerine karşı alınacak önlemler ve ABD’nin müstakbel başkanı Trump’ın Çin ve Rusya politikaları Alman gazetelerindeki yorumlarda öne çıkıyor.

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Frankfurter Rundschau gazetesi ise ABD’nin müstakbel başkanı Donald Trump’ın seçildiği ilk günden bu yana Doğu Asya politakalarına karışmaya ve Çin’i öfkelendirmeye başladığına değiniyor. Gazete, Trump’ın Çin politikalarını mercek altına aldığı yorumunda şu görüşleri savunuyor:

“İlk buluştuğu hükümet başkanı Japonya Başbakanı Şinzo Abe oldu. Ayrıca Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile bir telefon görüşmesi yaptı. Buna karşın Pekin -aslında arzu etmese de- karşı atağa geçmek durumunda kaldı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping elverdiğince dış politikada risklere girmemeye çalışıyor. Onun tercihi öngörülebilir politikalar. Ancak ABD ile başlayabilecek bir anlaşmazlık büyük bir dış politik risk anlamı taşıyor. Ancak sürekli bağırıp çağıran Trump başka bir alternatif bırakmıyor. Çinli bir yöneticinin halkı gözünde hiçbir zaman zayıf görünmemesi gerekiyor. Peki acaba Trump devletin çıkarlarını daha önemeseyerek kendi politik çizgisinden vazgeçer mi? Ama şimdiye kadar bulunduğu mekânın en zengin ve en güçlü kişisi pozunda bir firma patronu gibi tavır aldı.”

Die Zeit gazetesi ise müstakbel ABD başkanı Trump’ın ‘yeni en iyi dostu’ olarak lanse ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkilerinin geleceğini yorum sütununa taşımış:

“ABD’nin dünya politikalarından geri çekilmesi Rusya ile uzlaşmanın yolunu değil, tam tersine Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesine ve Ortadoğu’da gücünü artırmasına yol açtı. Büyük güçler her zaman ortaya çıkan boşlukları kendi çıkarları yönünde kullanmaya çalışırlar, özellikle de fırsatçı Putin bunu daha gayretli yapar. ABD’nin büyük ekonomik ve teknolojik gücüne rağmen dünya sahnesindeki nüfuzu küçüldü. Trump’ın böyle zayıf bir dönemde ‘yeni en iyi dostu’ ile ittifaka girişmesi düşünülemez. Burada gözünü iktidar koltuğuna dikmiş iki hırslı politikacı birbiriyle flört ediyor ve birbirine sundukları jestleri bile stratejik hamleler olarak algılıyor.”

Dw