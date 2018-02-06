Alman basınına Batı Balkan ülkelerinin AB’ye üyelik sürecinin yansıması

Frankfurter Allgemeine gazetesi Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği’ne üyelik süreciyle ilgili yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

“Söz konusu ülkelerin Avrupa Birliği üyeliği hazırlıklarını tamamlayıp üye olgunluğuna erişmeleri için devlette, ekonomide ve sosyal yapıda muazzam bir transformasyonu tamamlamış olmaları gerekir. Bunu başarsalar da AB ile aralarındaki fark kapanmayacaktır. Aynı zamanda AB bünyesindeki entegrasyonu tamamlama hedefinden de uzaklaşılmış olacaktır. Avrupa federal devletinden yana olanları üzse de bu durum felaket sayılmaz. Genişlediği halde merkezi devlet olmak istemeyen AB daha esnek davranmaya kendini alıştırmalıdır. Zamanın gereği ‘esneklik’ ve ‘değişken geometri’ anlayışını benimsemektir.”

Volksstimme gazetesinin AB’nin Balkanlar yönünde genişlemesini konu alan yorumu ise özetle şöyle:

“Sırbistan ve Karadağ’ın 2025 yılına kadar tam üyelik olgunluğuna eriştirilmesi öngörülüyor. Bu noktada ‘gözümü kaparım, vazifemi yaparım’ anlayışına geri dönme tehlikesi bulunuyor. Kopenhag kriterleri tam üyelik şartlarını şöyle tarif ediyor: İstikrarlı demokrasi, rekabet gücü olan piyasa ekonomisi ve AB hukukunun benimsenmesi. Sırbistan ve Karadağ bu kriterleri yerine getirmenin henüz çok uzağındalar. AB açısından önemli olan bir diğer husus da, Batı Balkan ülkelerine sürekli sunulan Avrupa perspektifinin serapa dönüşmemesidir. Aksi takdirde Sırbistan yönünü geleneksel müttefiki Rusya’ya çevirir. Kriterleri yumuşatmakta beis görmeyen Brüksel’dekiler işte en çok bundan çekiniyorlar.”

Dw