Alman Basını: Türkiye’nin (terör) ödediği bedel çok büyük

İstanbul’daki terör saldırısı ve Köln Emniyet Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda Kuzey Afrikalılara atfen kullandığı ‘Nafris’ tabiri Alman basınında geniş yer buluyor.

Mannheimer Morgen gazetesi Reina’ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını yorum sütunlarına taşıyor. Yorumda teröristlerin amacının her yerde korku salmak olduğu vurgulanıyor:

“Türkiye’nin ödediği bedel çok büyük. NATO üyesi hiçbir ülke terörden Türkiye kadar muzdarip değil. Her ne kadar Erdoğan ülkesini hukuksuz bir ülkeye dönüştürmeye çalışsa da Avrupa’dan da dayanışmaya ihtiyacı var. Ancak bu noktada da taziye mesajları çaresiz kalıyor. Elbette ki herkes birliktelik göstermek istiyor, çünkü saldırı Berlin veya Paris’teki bir gece kulübünde de yaşanabilirdi. IŞİD önce Ortadoğu’da ve şimdi de Batı’da olmak üzere dünya çapında bir savaş sürdürüyor. İslamcıların mesajı açık ve net: Nerede olursanız olun, korkmalısınız: Berlin’deki evinizde veya İstanbul’da tatildeyken…”

Dw