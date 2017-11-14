Alman basını: PESCO ile ortak bir savunma birliği kurulmuyor

Badische Tagblatt gazetesi PESCO olarak bilinen Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşmasına ilişkin şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Atılan küçük adım için laflar büyük: Politikacılar bir dönüm noktasından hatta tarihi bir andan bahsediyorlar. 23 Avrupa Birliği ülkesinin savunma politikaları konusunda işbirliğini taahhüt etmesi ne kadar makul olsa da, hazırlanan karar metni o kadar somut değil. Belge, katılan devletlerin niyet açıklamaları haricinde, Avrupa Birliği’nin bağımsız bir şekilde kendini savunması hedefine yönelik hiç bir şey ihtiva etmiyor.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde Avrupa Birliği’nin ortak savunma anlaşmasına ilişkin şu satırlar dikkat çekiyor:

“Pazartesi günü Brüksel’de bir güvenlik ve savunma birliği kurulmadığı kesin, her ne kadar Alman Savunma Bakanı böyle olduğunu ifade etse de. Böyle bir birlik askeri ittifak niteliği taşırdı ve hatta Avrupa Ordusu yolunda atılmış bir adım olurdu. Ama Avrupa Birliği bunun oldukça uzağında. Üzerinde anlaşılan sadece ‘kalıcı, yapılandırılmış işbirliği.’ Bu aslında şununla aynı anlama geliyor: Askeri olarak belirsiz, politik olarak dikkatli. Planlanan ilk projelerde de bu belirsiz yaklaşımın yansımaları görülüyor. ‘Tek tip eğitim ve donanıma sahip bir tıbbi koordinasyon merkezi’ Avrupa Birliği’ni bir askeri güç haline getirmez.”

Dw