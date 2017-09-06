Alman basını…Nürnberger Nachrichten: Müzakereleri durdurmak en aptalca hata olur

Alman basınında Türkiye ile AB müzakelerinin sonlandırılmasının olası sonuçları, öne çıkan yorum konularını oluşturuyor.

Nürnberger Nachrichten’de yer alan yorumda AB ile müzakereler durdurulursa Erdoğan’ın Türkiye’de daha fazla destek kazanacağı savunuluyor:

‘‘Schulz gibi tecrübeli bir Avrupalı nasıl bu denli acemice bir hata yapabilir? Türkiye ile üyelik müzakerelerini durdurmak Avrupalıların yapabileceği en aptalca hata olur. Bu hamleyle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürmüş olurlar. Böyle bir durumda Erdoğan öfkeli bir biçimde halkın karşısına çıkıp gürleyebilir: ‘Gördünüz mü ben size söylemiştim: AB bir Hristiyan kulübü, bizi orada istemiyorlar!’. Böylece, otokratik ‘sultanlarının‘‘ ülkeyi iyi bir geleceğe taşıdığından şüphe duyanlar dahi Erdoğan’ın arkasında toplanmaya başlayacaktır.‘‘

Dw