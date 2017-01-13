Alman basını…Kıbrıs’ta çözümün Türkiye’ye de faydası var

Cenevre’de süren Kıbrıs müzakereleri, Almanya’da imamların casusluk yaptığı iddiası ve Alman ekonomisindeki rekor büyüme Alman gazetelerinin başlıca yorum konuları.

Münih merkezli Süddeutsche Zeitung’un Cenevre’de devam eden Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili yorumu “Güney ve Kuzey’in Yabancı Kardeşleri Tamamen Kaynaşmayacaktır” başlığını taşıyor. Mike Szymanski imzalı yorumda dikkat çeken bazı ifadeler şöyle:

“Yaklaşık 40 yıllık bir ayrılığın ardından yeniden bir olmak mümkün mü? Avrupa Birliği’nin böyle bir müzakere başarısına ihtiyacı var. AB, İngilizlerin Brexit referandumundan sonra bir ucundan kırılmaya başladı. Sığınmacı krizinin başlamasıyla Avrupa’nın pek çok yerinde farklı duvar ve sınırlar örülür oldu. Birleşik bir Kıbrıs Avrupa’nın özgüvenini yeniden kazanmasında etkili olabilir. Türkiye de çözümden fayda sağlayabilir. Hâlihazırda durma noktasına gelen AB ile müzakere süreci Kıbrıs meselesi nedeniyle bloke olmuş başlıklarda derinleştirilebilir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan da AB’ye bağlılığını güçlü bir biçimde teyit etmiş olur. Cenevre’deki görüşmelerde kimsenin oyunbozan konumuna düşmemek adına somut bir çözüm önerisi çıkabilir. Asıl belirleyici olan Kıbrıs halkının daha sonra referandumda kullanacağı oylar olacak.”

Dw