Alman basını… İtalya yeni bir krize sürükleniyor

Alman Frankfurter Rundschau, İtalya’da parlamento seçimlerinde hiçbir partinin tek başına iktidara gelecek oyu alamamasını değerlendiriyor. Seçimlerde aşırı sağcı ve popülist partilerin oy oranını artırmasını gazete şöyle yorumluyor:

“İtalya tercihini yaptı ve elde edilen sonuçlar Avrupa Birliği için bir mesaj olmalı. Seçimlerin kazananı sol ve sağdaki popülistler. Beş Yıldız sandıktan en güçlü siyasi hareket olarak çıktı. Fransa’daki aşırı sağcı Ulusal Cephe’yi örnek alan Kuzey Ligi ise merkez-sağ ittifaktaki zaferini yaşıyor. Bu seçimlerin kazananı sistem karşıtı partiler. En büyük kaybeden ise demokrasi. Silvio Berlusconi’nin İtalya İleri partisinin (Forza İtalya) beklenenden daha az oy alması, bu seçimin tek teskin edici tarafı olabilir. Hiçbir parti ya da hiçbir ittifak tek başına hükümeti kurabilecek durumda değil. Ve bu partiler ve ittifaklar seçimler öncesinde koalisyona gitmek istemediklerini ilan ettiler. İtalya bir kez daha siyasi güvensizliğin hakim olduğu üzücü bir dönemle karşı karşıya. Euro Bölgesi’nin üçüncü büyük ekonomisi yeni bir krize doğru sürükleniyor, Avrupa Birliği’ni de beraberinde sürüklüyor.”

Stuttgarter Zeitung ise İtalya’daki seçimlerle ilgili yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

“Önümüzdeki günler ve haftalarda İtalya’nın geleceğinin nasıl olacağı belirlenecek. Sosyal Demokrat Partito Democratico bu seçimlerin en net kaybedeni. Bütün partilerin toz pembe sözler verdiği bir seçim kampanyasında ılımlı sol reform politikalarıyla alaşağı oldu. Hükümet partisi, seçmenler tarafından çok acımasızca cezalandırıldı ve yüzde 18,7 oy alarak yüzde 20 sınırının altına düştü.”

Dw