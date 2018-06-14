Alman basını…Göç sorunu birlikte çözülebilir

İltica politikasında hangi yolun izleneceği Alman koalisyon ortakları ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında zaman zaman sert tartışmalara neden oluyor. Die Welt gazetesi AB’deki ‘mülteci anlaşmazlığını’ şöyle yorumluyor:

“Görünüşe göre anlaşmazlık içindeki Avrupa hükümetleri kendi çıkarlarını kollamak uğruna AB’nin mevcudiyetini riske ediyorlar. Hem de Donald Trump’ın serbest ticarete ve Atlantik aşırı ittifakın kalıntılarına sırt çevirmesi nedeniyle, AB’nin Avrupa’yı etkin bir güç konumuna getirme mecburiyetinin kaçınılmaz hâle geldiği bir sırada. İtalya, Avusturya ve Bavyera hükümetlerinin iltica politikasıyla ilgili önerilerine hak verilse de, bu Avrupa’nın göç karşıtı bir politikada karar kıldığı anlamına gelmez. Göç, sınırlarda, toplumda, Afrika’da ve AB’nin siyasi yapısında son derece karışık ve çapraşık yanıtlar bekleyen muazzam bir problemdir. Bütün bu sorulara hep birlikte yanıt aranmalıdır.”

Süddeutsche Zeitung İtalya, Avusturya ve Bavyera’nın göçe karşı birleşme girişimini eleştirdiği yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

“‘Gönüllüler ekseni’ tanımlaması 2003 yılındaki Irak işgalinde de kullanıldığından bu gibi metaforlar kulağa hoş gelmiyor. Avrupa’nın göçü frenlemeye çalışan yeni gerçekliğini ‘gönüllüler ekseni’ kavramıyla tarif etmek, hukukun ihlalini de içerdiği için, siyasi ahlâka sığmaz. AB’nin dış sınırlarının korunması ve göçün kontrol altına alınabilmesi için radikal adımlara gerek yoktur. AB bu konuda görüş birliği içindedir ama planlanan önlemlerin somutlaştırılması gerekmektedir. Bunun için özel ‘eksenlere’ ihtiyaç yoktur. Gruplaşmalar yarar sağlamaz, aksine zarar verir. Medeni bir insan olan Almanya İçişleri Bakanı Seehofer Başbakan Merkel ile arasındaki anlaşmazlıkta ‘eksen’ patırtısı kopartmamaya dikkat etmelidir.”

Dw