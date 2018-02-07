Alman basını…Batı Balkan ülkelerine üyelik sözü vermek hataydı

AB’nin Batı Balkan ülkelerinin üyeliğine yeşil ışık yakması Alman basınında başlıca yorum konularını oluşturuyor.

Berlin merkezli Die Welt gazetesi ise AB Komisyonu’nun Sırbistan ve Karadağ’a verdiği üyelik sözünü irdeliyor. Gazetede yer alan yorumda iki ülkenin üyeliğinin 2025’e kadar gerçekleşmemesi hâlinde yaşanabilecek senaryolara yer veriliyor:

”2003 yılında Batı Balkan ülkelerine AB’ye üyelik taahhüdü verilmesinin doğruluğu tartışılabilir. Bugünün çerçevesinden bakıldığında bu bir hataydı. Sırbistan ve Karadağ’a 2025’te üyelik tarihi vermek de AB Komisyonu’nun yaptığı akıllıca olmayan bir hamleydi. Bu sözün arkasında yatan aslında söz konusu tarihin yalnızca ‘bildirici’ olduğu ve ‘teşvik edici‘ bir özellik taşıdığıydı. Verilen mesaj ise şuydu: Yeterince reform gerçekleştiremezseniz, üyelik 2025’ten ileri bir tarihe de sarkabilir. Peki, Komisyon 2025 sözü tutulmazsa ne olacağını göz önünde bulundurdu mu? Böyle bir senaryoda Sırbistan ve Karadağ’da huzursuzluklar baş gösterebilir, hatta bu durum Vladimir Putin’in stratejisine hizmet edecek bölgesel bir ateşi bile fitilleyebilir.”

Neue Osnabrücker Zeitung da Batı Balkan ülkelerine vadedilen üyeliğin sakıncalarını yorum sütunlarına taşımış:

”AB’nin Batı Balkan ülkelerini içine alarak genişleme planında Birlik bir ikilemin içinde. Bir yandan söz konusu genişlemenin gerçekleşmemesi yönünde oldukça geçerli sebepler var. Zira AB hâli hazırda etkin bir biçimde ortak hareket etmeyi giderek daha da zora sokan; hatta imkânsız kılan büyük bir çıkar çatışması yaşıyor. Diğer yandan üyelik perspektifi devletlerde reformların yanı sıra, komşular arasında yaşanan çatışmaların durulmasını da teşvik ediyor. Bu da AB’nin kapısında bir istikrar vadediyor. Peki bu ikilemden bir çıkış yolu var mı? Aceleye getirmemek. Önceden belirlenen tarihlerde otomatik üyelik sözü vermek bir tabu. Bu nedenle AB Komisyonu’nun 2025 yılı için beklenti yaratması bir hata. Zira asıl belirleyici olan, bir ülkenin üyelik için gerekli olgunluğa ulaşıp ulaşmadığı.”

Dw