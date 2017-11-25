Akyener: Enerji Zirvesinde (Güney Kıbrıs,Yunanistan,Mısır) ortaya atılan ifadeler tutarsız

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Akyener, 21 Kasım’da Lefkoşa’da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve Mısır arasında ifa edilen enerji zirvesinde, ortaya atılan ifadelerin tutarlı olmaması, bilimsel olmaması ekonomik ve teknik boyutlarıyla hayata geçemeyecek politikaların hiçbir zaman uygulanamayacağını söyledi.

Akyener, bölgedeki en büyük gaz rezervine sahip ülkenin Mısır olduğuna dikkati çekerek, tüketim projeksiyonları keşfettiği sahaları geliştirme ve üretime planları dikkate alındığında 2022 – 2032 yılları arasında sadece yaklaşık 15 milyar m 3 yıllık ihracat kapasitesinin olduğunun görüldüğünü, 2035’ler den sonra yeni kaynaklar bulunup yeni imkanlar geliştirilmezse Mısır’ın şu an olduğu gibi tekrar gaz ithal eden ülke haline geleceğini belirtti.

İsrail’in ise, 2020 ile 2035 yılları arasında 3 ile 5 milyar m 3 lük bir ihraç potansiyeli olduğuna dikkati çeken Akyener şöyle devam etti. ” Bu denklemden baktığımızda Güney Kıbrıs kendilerinin olduğunu atfettikleri Afrodit Sahası’nda hem siyasi sebeplerle bir nebze üretilmesinde riskler bulunuyor ki Türkiye ve Kuzey Kıbrıs buna izin vermeyecektir. ya da en azından belli noktalarda engel olacaktır. Siyasi sebepler çözülse bile, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs biz bu konuya karışmıyoruz. saha sizindir tarzında bir yaklaşım yapmayacaktır siyasi sebepler tamamen çözülse dahi. Saha derin bir saha 120 milyar m 3 civarında bir rezervi var bu sahanın üretilebileceği potansiyel ile ilgili çalışmalarımız mevcut şu an üretim aşamasıyla ilgili girişimlere başlansa er erken 2023 – 2024 – 2025’li yılları bulacak gibi. ”

Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs’ın şartları kabul edildikten sonra Afrodit Sahasının geliştirilip, üretilmesi piyasaya sunulması için en tutarlı seçeneğin Türkiye olduğuna vurgu yapan Akyener , ” Bu İsrail’in yeni arama projelerininde değerlendirilmesi anlamına da gelecektir. İsrail’in arama ruhsatı ihalesi var sürekli erteliyorlar en son Kasım’da ihale yapıldı ihaleye sadece 5 şirket teklif verdi. 24 ruhsat için bu çok komik bir rakam. Aralık ayında İtalyanın da katılacağı Mısır, Kıbrıs, Girit Yunanistan ve İtalya güzergahınında bir boru hattı inşa edilmesiyle alakalı görüşmeler yapılacağı söylemi vurgulandı. Bu proje ekonomik olarak uygulanamaz ayağı yere basmayan bir projedir. ” ifadelerini kullandı.

Brt