AKPM’de AKP öncülüğünde grup.Hür Demokratlar adlı 20 üyelik grup kuruldu

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde yer alan gruplara yenisi eklendi. Hür Demokratlar adlı 20 üyelik grubun çoğunluğunu AKP’li parlamenterler oluşturuyor.

Gelecek hafta Strasbourg’da genel kurul toplantıları yapılacak olan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) bünyesinde AKP’li parlamenterlerin çoğunluğu oluşturduğu yeni bir siyasi grup kuruldu.

Hür Demokratlar Grubu (FDG) adı verilen yeni grupta şimdilik 20 üye bulunuyor. Üyeler arasında Türkiye’den 7, İtalya’dan 5, Azerbaycan’dan 4, Romanya, Sırbistan, Bosna-Hersek ve San Marino’dan ise 1’er üye bulunuyor. AKPM bünyesinde siyasi grup kurabilmek için en az 6 ülkeden 20 parlamenterin bir araya gelmesi gerekiyor.

FDG’nin kurulabilmesi için AKPM içinde daha önce Avrupalı Muhafazakarlar Grubu (EC) ve Avrupa Halk Partisi (Hıristiyan Demokratlar – EPP) üyesi olan AKP’li üyelerden bazıları gruplarından istifa etti. Gruplarından ayrılan Yasin Aktay, Mehmet Babaoğlu, Vedat Bilgin, Ahmet Berat Çonkar, Osman Aşın Bak, Taha Özhan ve Şirin Ünal FDG kurucu üyeleri arasında yer aldı. AKP’li üyeler bu sayıyla grubun en önemli unsuru haline gelmiş durumda.

Başkan İtalyan

FDG’nin başkanlığına ise İtalyan parlamenter Adele Gambaro getirildi. Gambaro İtalya’da Senato üyesi. Bir dönem popülist siyasetçi Beppe Grillo’nun “5 Yıldız Hareketi”nde siyaset yaptı. Bu hareketten ayrıldıktan sonra liberal-popülist eğilimli ALA hareketine dahil oldu. Gambaro FDG kurucu başkanı olmadan önce AKPM Liberal Grup üyesiydi.

Liberal, muhafazakar ve Hıristiyan Demokrat kökenlilerden oluşan FDG’nin tam olarak neden kurulduğu ve AKPM bünyesindeki siyasi yelpazede nerede yer alacağı henüz netlik kazanmış değil.

AKPM krizde

FDG’nin kuruluş çalışmaları AKPM’nin krizde olduğu bir dönemde gerçekleşti. AKPM’deki Rus delegasyonu Ukrayna krizi nedeniyle aylardır AKPM çalışmalarından dışlanmış durumda. Rusya bu karara misilleme olarak Avrupa Konseyi 2017 bütçesine katkısını 20 milyon euro azalttı. Putin yönetiminin bu kararı Avrupa Konseyi’nin işleyişini olumsuz etkiliyor.

AKPM başkanından istifa

AKPM Başkanı Pedro Agramunt ise birkaç ay önce kimseye haber vermeksizin bir Rus askeri uçağıyla Suriye’nin başkenti Şam’a gitti ve hiçbir resmi yetkiye sahip olmaksızın Beşar Esad ile görüştü. AKPM’nin saygınlığını baltalayan bu görüşme sonrası Avrupa’nın bu ilk uluslarüstü meclisinde kurumsal kriz patlak verdi. AKPM içinde Agramunt’u başkanlıktan düşürmek için yasal süreç başlatıldı. Bu amaçla AKPM’nin 9 Ekim 2017 tarihli genel kurul oturumunda bir oylama yapılması programlandı. Ancak oylamayla başkanlıktan düşürüleceğini anlayan Agramunt bugün AKPM başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

AKPM’deki 6’ncı grup

FDG bundan böyle Avrupa Halk Partisi (EPP) Grubu, Sosyalistler-Demokratlar-Yeşiller Grubu (SOC), Avrupa Muhafazakarlar Grubu (EC), Liberal Grup (ALDE) ve Avrupa Birleşik Sol Grubu’nun (GUE) yanında AKPM bünyesindeki 6’ncı siyasi grup olacak. Rus parlamenterlerin muhafazakar kanadının da Rusya heyeti AKPM’ye döndükten sonra FDG’ye katılabileceği söyleniyor.

Buna karşılık bu yılın ikinci yarısında kurulduğu için FDG’nin iç tüzük gereği 2019’a kadar AKPM bütçesinden faydalanabilmesi mümkün görünmüyor.

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